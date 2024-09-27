Ekonomiye 'güven' arttı eşik seviyenin altında
Genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği gösteren Ekonomik Güven Endeksi'nin eylül ayı sonuçları açıklandı. Endeks ağustostaki 93,1 seviyesinden 95 seviyesine yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı Ekonomik Güven Endeksi’ni açıkladı. Ekonomik güven endeksi ağustosta 93,1'ken, eylül ayında yüzde 2 oranında artarak 95 değerini aldı.
Bir önceki aya göre Eylül ayında tüketici güven endeksi yüzde 2,4 oranında artarak 78,2 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,2 oranında artarak 99,2 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,6 oranında artarak 112,6 değerini aldı.
Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,5 oranında artarak 110,6, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,2 oranında azalarak 87,8 oldu.
Ekonomik güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.