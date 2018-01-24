ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
4 °C

Ekonomiye 'yerli üretim' kurulu

Maliye, ekonomi, sanayi ve ticaret bakanlarının katılımıyla Yerlileştirme Yürütme Kurulu kuruldu.

Ekonomiye 'yerli üretim' kurulu
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Başbakan Yardımcısı başkanlığında, Maliye, Ekonomi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji ile Gümrük ve Ticaret bakanlarının katılımıyla Yerlileştirme Yürütme Kurulu kuruldu.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan genelgeye göre, kurul, sanayinin ithalat bağımlılığını azaltacak, rekabet gücünü artıracak programların hayata geçirilmesi amacıyla çalışmalar yapacak.

Kurula gündemdeki konulara göre ilgili bakanlar da katılacak. Kurulun çalışmaları ile ortak akıl oluşturulması, yurt içi sanayinin uluslararası pazarlara entegre olarak gelişmesi, orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin sanayi ve ihracat içindeki payının artırılması hedefleniyor.



Kaynak: Reuters

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.