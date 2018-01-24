Ekonomiye 'yerli üretim' kurulu

24 Ocak 2018

Başbakan Yardımcısı başkanlığında, Maliye, Ekonomi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji ile Gümrük ve Ticaret bakanlarının katılımıyla Yerlileştirme Yürütme Kurulu kuruldu.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan genelgeye göre, kurul, sanayinin ithalat bağımlılığını azaltacak, rekabet gücünü artıracak programların hayata geçirilmesi amacıyla çalışmalar yapacak.

Kurula gündemdeki konulara göre ilgili bakanlar da katılacak. Kurulun çalışmaları ile ortak akıl oluşturulması, yurt içi sanayinin uluslararası pazarlara entegre olarak gelişmesi, orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin sanayi ve ihracat içindeki payının artırılması hedefleniyor.







Kaynak: Reuters