Elektrik malzeme üretimi deprem bölgesi ile hızlandı

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Yaşanan deprem felaketi sonrası zarar gören altyapıların yanı sıra yapılacak yaşam alanlarına uygun elektrik altyapılarının oluşturulması sürecinde artan şalt ürünleri ihtiyacına karşı, elektrik malzemeleri sektörü tüm üretim enerjisini afet bölgesi için harcıyor.

Afet bölgesinde yapılacak yaşam alanlarında güvenli elektriğin sağlanması için yoğun bir şekilde çalışan firmalar hem çadır kentlerde hem konteynerlerde hem de yeni yapılacak konutlarda kullanılacak ürünleri bölgeye sevk ediyor.

Artan ihtiyaçlar konusunda gerekebilecek yeni ürünler için fizibilite çalışmalarını tamamladıklarını belirten Sigma Elektrik Genel Müdürü Özgür Ünlü, sektör olarak hammadde tedariklerini tamamlayarak zaman kaybının önüne geçtiklerini bildirdi. Ünlü, “Yapılması planlanan 400 bin konutun planları her geçen gün netleşirken, konutların donanımında ihtiyaç duyulacak elektrik malzemeleri için firmalara talepler her geçen gün artıyor” dedi.

Öncelik afet bölgesine verildi

Sektöre gelen taleplerde yüzde 110’luk bir artış olduğuna değinen Ünlü, “Elektrik malzemeleri sektöründe normalde ramazan ayı durgun geçerken bu yıl oldukça yoğun geçti. Bunun sebebi deprem bölgesinde kurulan yapılarda artan elektrik malzemesi ihtiyacı.

Sigma Elektrik olarak biz de yapılacak olan konteyner ve konutlar için fizibilite çalışmalarımızı erkenden tamamladık ve bu doğrultuda hammadde tedarik sürecimizi hızlandırdık” diye konuştu. Bölgeden gelen taleplerde mağduriyet oluşmaması adına kendilerine ulaşan talepleri hızla ürettiklerini kaydeden Ünlü, şunları söyledi: “Sipariş önceliğimizi afet bölgesine verdik, kapasitemizi artırdık ve ek mesailerle çalışmaya devam ediyoruz.

Bölgede yaşayan insanlarımızın yeni yaşam alanlarına hızla kavuşabilmesi ve güvenle elektrik kullanabilmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”

İstanbul Sancaktepe’de 15 bin metrekare alana modern ve teknolojik bir altyapıyla kurdukları yeni fabrikalarında üretim kapasitelerini de artırdıklarını belirten Ünlü, üretim hatlarının bir kısmını otomasyon sistemine taşıyarak yatay bir yapıda kurguladıklarını, bu sayede operasyon verimliliğini artırmayı hedeflediklerini bildirdi.

Fabrikayı kurgularken sürdürülebilirliği odakta tuttuklarına değinen Ünlü, “Sürdürülebilirlik ve teknolojik altyapı bizim için çok önemli. Yatırımlarımızı sürdürerek otomasyon sistemlerimizi daha da güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Her geçen gün verimliliğimizi artırarak bayi ve müşterilerimize kusursuz hizmet vermeye devam edeceğiz.

Ayrıca fabrikamızı tamamıyla çevre dostu bir yapı haline getirmek için yenilenebilir enerji kaynağı olan güneş enerji sistemi (GES) kuruyoruz. Böylelikle elektrik ihtiyacımızı da güneş enerjisinden karşılayarak, doğaya bıraktığımız karbon ayak izimizi de azaltmış olacağız” şeklinde konuştu.

İhracat oranı 2024 yılında yüzde 60’a yükselecek

Özgür Ünlü, yeni fabrikada üretim hatlarını yatay bir yapıya büründürerek verimliliği artırmayı amaçladıklarını kaydetti. Ünlü, “Sağlıklı ve reel bir büyüme hedefliyle, üretim adetlerimizi artırarak bayilerimizin ürünlere ulaşma ve termin konusunda herhangi bir sorun yaşamaması için tam kapasite çalışmayı öngörüyoruz. Şu sıralar yüzde 40 bandında olan ihracat oranlarını 2023 yılı sonunda yüzde 50’lere, 2024 yılı sonunda da yüzde 60’lara kadar çıkarmayı hedefliyoruz. Özellikle Kuzey Avrupa ülkeleri hedef pazarlarımız arasında yer alıyor” dedi.