Elektrik üretiminde lider yüzde 23,8'lik payla doğal gaz santralleri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 56 bin 501 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 37 bin 571 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Türkiye, dün 7 bin 325 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 31 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.