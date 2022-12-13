Elektrik ve gaz piyasasında 2023 yılı ücretleri belirlendi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), gelecek yıl itibarıyla geçerli olacak Vadeli Doğal Gaz Piyasası ve Vadeli Elektrik Piyasası birim ücretlerini belirledi.

EPDK'nin konuya ilişkin Kurul kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası'nda 2023'te geçerli olacak birim işlem ücreti standart metreküp başına 0,001961 lira, birim dengesizlik uzlaştırma işletim ücreti standart metreküp başına 0,006035 lira, yıllık katılım ücreti 52 bin 303 lira ve kabul edilmeyen itiraz ücreti de adet başına 200 lira oldu.

Vadeli Doğal Gaz Piyasası'nda birim işlem ücreti standart metreküp başına 0,000450 lira, yıllık katılım ücreti 2 bin 500 lira ve kabul edilmeyen itiraz ücreti de adet başına 200 lira olarak tespit edildi.

Vadeli Elektrik Piyasası'nda ise birim işlem ücreti megavatsaat başına 1 lira, yıllık katılım ücreti 10 bin lira ve kabul edilmeyen itiraz ücreti de adet başına 200 lira olarak belirlendi.

Kurul, Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi ve Piyasası'nda gelecek yıl birim ücretinin megavatsaat başına 0,20 lira, yıllık katılım ücretinin 1000 lira olarak uygulanmasını kararlaştırdı.

Söz konusu kararlar, 1 Ocak 2023 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Öte yandan, Kurul kararıyla Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin 2023 yılı piyasa işletim gelir tavanı elektrik piyasası için 553 milyon 307 bin 554 lira, doğal gaz piyasası için 26 milyon 651 bin 671 lira olarak belirlendi.

Ayrıca, Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin Elektrik Piyasası İşletim Gelir Tavanının Karşılanması için Uygulanacak Bedeller ve Uygulamaya İlişkin Yöntem Bildirimi, Vadeli Elektrik Piyasası İşletim Gelir Tavanının Karşılanması için Uygulanacak Bedel ve Komisyonlar ile Uygulamaya İlişkin Yöntem Bildirimi ve Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi ve Organize Yek-G Piyasası İşletim Gelir Tavanının Karşılanması için Uygulanacak Bedel ve Komisyonlar ile Uygulamaya İlişkin Yöntem Bildirimi de yayımlandı.