Elektrikli TOGG'un deposu sitelerde de şarj edilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOGG’un elektrikli şarj ünitelerinin sitelere kurulması için bir çalışma başlattıklarını belirterek, kısa bir süre içerisinde 6 bin 800 siteden talep aldıklarını söyledi.

Sancaktepe’de Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği (TRKTYD) tarafından ‘2. Tesis Yönetim Zirvesi ve Ödül Töreni Programı’ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla gerçekleşti. Programa aynı zamanda Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü, Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği (TRKTYD) Genel Başkanı Suat Sandalcı ve STK temsilcileri katıldı. Bakan kurum, yaptıkları mevzuat düzenlemeleriyle Togg başta olmak üzere elektrikli araçlara olan ihtiyacın daha da yoğunlaşacağı düşünülerek, kapalı mekan içermeyen şarj ünitelerinin ruhsat alınmadan tesis edilmesine imkan sağladıklarını hatırlatarak, "Derneğimiz de (TRKTYD), çok kısa bir süre önce ülkemizin ilk yerli ve milli otomobili olan Togg'un elektrikli şarj ünitelerinin sitelere kurulması için bir çalışma başlattılar ve çok kısa süre içerisinde 6 bin 800 sitenin talebini, vatandaşlarımızın yeni otomobilimize gösterdikleri hassasiyetin önemli bir yansıması olarak görmüş olduk." ifadelerini kullandı.

“Yağmur suyu depolama zorunluluğu aidat giderlerini düşürecek”

İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında boşa akan yağmur sularının binaların rezervuarlarında, artan suların bahçelerde kullanılmasına yönelik yaptıkları çalışmalardan bahseden Bakan Kurum, ayrıca 2 bin metrekareden büyük parsellerde yapılacak yapılar için yağmur suyu depolama sistemini zorunlu hale getirdiklerini anlattı. Bu çalışmanın aidat giderlerini de düşüreceğini vurgulayan Bakan Kurum, şunları kaydetti: "Şarj ünitelerinin kolaylıkla yapılması için, site yönetimlerinde karar alınamaması, toplantı yeter sayısının sağlanamaması gibi aksaklıkların giderilmesi için de bir çalışma içerisindeyiz. Bu kapsamda Kat Mülkiyeti Kanunu'nda gerekli kolaylıkların getirilebilmesi için hazırladığımız düzenlemeleri ilgili Bakanlıklarımızla müzakere ederek hayata geçirmeyi planlıyoruz. İnşallah bunu da yaptığımızda, süreçle ilgili adımlarımızı hızla atmış olacağız."

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini yaptıklarını söyleyen Kurum, “2007 yılında Kat Mülkiyeti Kanununda, toplu yapıların yönetimine dair ortak yerlerin kullanımı, vaziyet plan ve projeleri, yönetim planı değişiklikleri, ortak giderlere katılım gibi bir çok düzenlemeler yapıldı. Sitelerde yürütülen yönetim hizmetlerine dair gerekli kuralların belirlenebilmesi amacıyla; Adalet Bakanlığımız ile ortak bir çalışma yürütüyoruz. bakanlıklarımızla yapılacak her türlü çalışmaya da destek olduğumuzu bilmenizi özellikle istiyorum. Bu anlamda Bakanlık olarak, bu alanda faaliyet gösteren tüm şirketlerimizin ve sektörümüzün yanında olduğumuzu belirtmek isterim. “Çevreye Saygılı İklim Dostu Şehirler” hedefimiz doğrultusunda çevreye ve iklime duyarlı, güvenli, sağlam, kimlikli yapılara sahip, kültürel değerlerini yaşatan şehirler inşa etmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini yaparak; 500 bin konutumuzu, 1 milyon konut amaçlı arsa ve 50 bin iş yerimizi ülkemize, milletimize kazandırıyoruz. Bu konut projelerinin birçoğu adeta bir mahalle büyüklüğünde siteler olacak. Buralarda da siz değerli kardeşlerimize ihtiyaç olacak“ dedi.

Sitelerde "Sıfır Atık" çalışmaları

"Sıfır Atık" hareketine değinen Kurum, Sıfır Atık'ın özellikle konut alanlarında yaygınlaştırılması için site yönetimlerine büyük iş düştüğüne işaret etti. Mahalle kültüründe "komşu" olgusunun önemine dikkati çeken Kurum, şöyle konuştu: "Bizi biz yapan değerleri unutmamamız lazım. Maalesef öyle durumlarla karşılaşıyoruz ki karşı komşusunu tanımayanlar var. Bu kültürü kaybetmememiz lazım. Gelecek nesillere aktarmak zorundayız. Her sitemizi, mahalle kültürümüzün yaşandığı, insanımızın birbirine yakınlaşmasını sağlayacak, çocuklarımızın tanışmasını, muhabbetin, komşuluğun, yardımlaşmanın en güzel örneklerini öğrenecekleri birer sevgi, saygı ve şefkat mekanı haline getirmek zorundayız. Bakanlık olarak ülkemizin farklı yerlerinde vatandaşımızın yoğun olduğu yerlerde, millet bahçelerinde ve alışveriş mekanlarında 'çevre müfettişlerimiz' için, yavrularımız için çeşitli çevre etkinlikleri düzenliyoruz. Sizden de bakanlığımızla ortak veya ayrı benzer etkinlikleri yapmanızı bekliyoruz.”