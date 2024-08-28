Elektronik İlan Doğrulama Sistemi 15 Eylül'de hayata geçiyor

Ticaret Bakanlığı, elektronik ilan doğrulama sistemi ile ilgili bir hatırlatma yayınlayarak ilan platformlarına getirilen yükümlülükleri sıraladı.

Ticaret Bakanlığı X platformunda yapılan açıklamada, Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte 31 Ağustos 2023 tarihinde değişikliğe gidilerek taşınmaz ilanlarına elektronik ortam sağlayan ilan platformlarına; ilan veren kişinin kimlik bilgilerini doğrulama, ilana konu taşınmazın ilan veren kişiye veya bu kişinin birinci ve ikinci derece kan hısımlarına veya eşine ait olduğunu ya da ilanı veren kişinin ilana konu taşınmaz sahibi tarafından yetkilendirildiğini doğrulama yükümlülüğü getirildiği hatırlatıldı.

Söz konusu uygulamanın 15 Eylül'de yürürlüğe gireceği belirtildi.