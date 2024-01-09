"Elimiz piyasanın üzerinde denetlemeye devam edeceğiz"

Mehmet Hanifi GÜLEL

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Genel Merkezi'nin açılış töreni Ticaret Bakanı Prof.Dr. Ömer Bolat’ın katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirildi.

Törende konuşan Bakan Bolat, bakanlık olarak haksız ticaret peşinde koşanlarla mücadele noktasında görevlerini yapmak için var güçleriyle ve can havliyle çalıştıklarını söyledi. Bolat, Orta Vadeli Program’da hedeflenen 2026 yılı sonuna doğru enflasyonu tek haneli rakama düşürmeyi başardıklarında zaten istikrarlı bir yapı için hem üretimde hem ekonomide hem yatırımda hem istihdamda çok daha aydınlık, iyi rakamlara ulaşacaklarını ifade etti.

"Dünya ekonomisi ve ticareti zor bir süreçten geçiyor. Son 4 yılda derler ya, dünyanın başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi’’ diyen Bolat, ‘’Gerçekten salgından başlayarak, büyük bir enflasyon dalgasının ardından Rusya-Ukrayna Savaşı, dünyada gıda ve enerji piyasalarını alt üst etti hem arz hem de fiyat yönünden piyasaları çok derinden sarstı.

Bir de Türkiye’ye mahsus 51bin canımızı kaybettiğimiz Kahramanmaraş depremi büyük bir yıkım meydana getirdi. Bütün bunlara rağmen, Türkiye, devleti, milleti ve ekonomisiyle dimdik ayakta. Büyümeye ve üretmeye, ihracatta rekorlar kırmaya, istihdamı artırmaya devam ediyor’’ diye konuştu.

"Olumsuzlukta ekiplerle denetliyoruz"

Tüketicileri korumak için atılan adımlara değinen Bolat, ekonomide her şey zincirleme olarak birbirine bağlı olduğunu vurguladı. Önce istikrar ve güven, ona bağlı olarak yatırımların artması, yatırımlarla beraber üretimin artması, bu üretimin satılacağı bir talebin oluşması, iç talep ve dış talep, dış talep yoluyla döviz kazanma faaliyeti, kazandığımız dövizle de ihtiyaç olan ithalatı yapabilmek gibi sırlayan Bolat, ‘’Bu zincirin en ufak bir halkasında kopuş olmaması gerekir.

Bu anlamda piyasaların dengede yürütülebilmesi önemli. Enflasyon ve fiyat artışı dalgalanmaları karşısında tüketicilerimizi korumak ve bazı stokçuluk, fahiş fiyat çabalarına karşı hem piyasa dengelerini korumak hem de tüketicilerin mağdur edilmesini önlemek için önemli faaliyetler yapıyoruz. Elimiz piyasanın üzerinde. Bu noktada hangi alanda hangi sektörde bir boşluk ya da haksız, fahiş uygulama, stokçuluk gibi durumlar gördüğümüzde denetim ekiplerimiz vasıtasıyla orayı denetliyoruz" ifadelerini kullandı.

Hedeflerinin 2026 yılında enflasyonu tek haneye düşürmek olduğunun altını çizen Bolat, bu doğrultuda 1 Ocak 2024’ten itibaren başlayan kafe, restoran, pastane, lokanta gibi iş yerlerinde daha girmeden kapıda tüketicilerin rahatça görebilmesi için menü ve fiyat düzenlemesini mecburi kıldıklarını bildirdi.

‘’2024 dış ticaret hedefi bizler için gerçekçi’’

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği’nin (TÜGİAD) 1986 yılında merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın telkinleri ile İstanbul’da ulusal bir dernek olarak kurulduğunu aktaran TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım, Türkiye ekonomisine 450 binin kişinin üzerinde istihdama katkı sağladıklarını söyledi.

Dernek üyelerimizin yıllık toplam ihracat hacmi yaklaşık 26 milyar dolar, temsil ettiğimiz ekonomik hacim Türkiye GSYH’nın yüzde 10’una tekabül ettiğini bildiren Yıldırım, ‘2024 yılı dış talep koşulları açısından zorlayıcı olacak. Bu bağlamda ihracatımızın artırılması noktasında bakanlığımızın desteklerine evvelki yıllara görece olarak daha çok ihtiyaç duyacağız. Bu konuda da üyelerimizden gelen talep ve öneriler var. Öte yandan, 375 milyar dolar olarak belirlenen 2024 dış ticaret hedefi bizler için gerçekçi ve ulaşılabilir’’ dedi.