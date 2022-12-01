Elite World Hotels & Resorts, turizm sektörüne 4 yeni marka kazandırdı

Türk misafirperverliğini çağdaş bir anlayışla yansıtan, özenle tasarlanmış yeni nesil otelleriyle güncel trendleri, son teknolojiyi, kaliteden ödün vermeden sunduğu hizmetleriyle harmanlayan Elite World Hotels & Resorts, misafirlerine keyifli bir dünyanın kapılarını açmaya devam ediyor.

Misafirlerine ve iş ortaklarına 8 otelinde 46 yılı aşan deneyimine dayanan bir konaklama uzmanlığı sunan Elite World Hotels &Resorts, artık yatırımcılarına da bu deneyim ve uzmanlıktan yararlandıracak fırsatlar sunmayı hedefliyor.

Yeni stratejisi doğrultusunda isim hakkı vererek management ve franchise işletme modelleri çalışmalarına başlayan Elite World Hotels & Resorts, turizm sektörüne 4 yeni marka kazandırarak Türk yatırımcısının sektördeki gücüne güç katmayı amaçlıyor.