Elvan'dan 'ekonomide kırılganlık' iddialarına yorum

07 Haziran 2018

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan Türkiye ekonomisi üzerindeki "kırılganlık" iddialarını değerlendirdi.

Seçim bölgesi Mersin'de katıldığı NTV televizyonunun yayınında konuşan Elvan, ekonomi üzerindeki spekülatif hareketlerin ekonomik bir temelinin olmadığını kaydetti.

Elvan, doların, tüm para birimlerine karşı son dönemde değer artışının yaşandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Evet, dünyada bazı gelişmeler oldu. Dolarda bir miktar değer artışı oldu. Tüm para birimlerine karşı son dönemde değer artışı söz konusu oldu. Gelişmekte olan ülkelerin risklerinin, spekülatörler tarafından olumsuz fiyatlanması Türkiye ekonomisi üzerinde zaman zaman haksız bir algıya yol açtı. Bunları görmemiz lazım ama şuna da bakılmadı. Türkiye ekonomisindeki olumlu göstergeler gözardı edilerek, TL üzerinde suni hareketlerin oluşmasına da zaman zaman neden olundu. Baktığımız zaman olumlu göstergelere örnekler verecek olursak, birincisi, turizm göstergelerinde oldukça iyi bir performans izliyoruz. Turist sayısında, gelirlerinde artış var. İhracatımız neredeyse her ay rekor kırıyor. 2017 yılına baktığımızda yüzde 10'un üzerinde ihracatta bir artış görüyoruz. 2018 yılında yine ihracattaki artışımız devam ediyor. Kapasite kullanım oranlarımız halen yüksek. Bankacılık sektörümüz oldukça sağlam."

Türkiye'deki 500 büyük sanayi kuruluşunun 2017'deki göstergelerine bakıldığında başarılı bir yıl geçirdiklerinin anlaşıldığı değerlendirmesinde bulunan Elvan, şunları söyledi:

"Türk lirası üzerindeki kısa vadeli spekülatif hareketlerin ekonomik güven algısının devamıyla ortadan kalkacağına ben sonuna kadar inanıyorum. Zaman zaman biliyorsunuz Türk lirası üzerinde bir hareketlilik söz konusu oldu. Örneğin ABD ile yaşanan vize krizi, diğer bazı dış siyasi gelişmelerde bir hareketlenme söz konusu oldu ama daha sonra hızlı bir düzeltme sürecine girildi. Bu açıdan baktığımızda ben açıkçası ekonomide olumsuz bir algı oluşturulmaya çalışıldığını görüyorum. Biz ekonomik hedefimizin ve politikaların sonuna kadar arkasındayız. Vatandaşlarımız kendilerini güven içerisinde hissetsinler. İş dünyamız zaten iyi çalışıyor, ihracatını yapıyorlar, üretimlerini gerçekleştiriyorlar."

"Ekonomiye güvenin daha da artacağını düşünüyorum"

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, bağımsız kurumları ekonominin "bel kemiği" olarak gördüklerini belirterek, AK Parti iktidarının her zaman bağımsız kurumları güçlendirdiğini kaydetti.

Merkez Bankasının aldığı tedbirleri de değerlendiren Elvan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Merkez Bankasının en son sadeleştirme kararıyla birlikte piyasada inanılmaz olumlu bir etki meydana geldi. Türk lirası, o gün doların dünya piyasalarında kazanmasına rağmen dolar karşısında 2,47'lik bir değer kazandı.10 yıllık tahvil faizlerinde düşüş gözlemlendi. Bunlara baktığımız zaman özellikle kısa vadeli spekülatif davranışların açıkçası Türkiye ekonomisi üzerinde ciddi bir zarar vermeyeceğini düşünüyorum. Özellikle seçimlerden sonra öngörülebilirliğin, ekonomiye olan güvenin daha da artacağını ve çok güçlü bir ekonomi performansı sergileyeceğimizi düşünüyorum."

Elvan, Türkiye'nin mali yapısının son derece güçlü olduğunu vurgulayarak, bundan sonraki süreçte de mali disiplinden taviz verilmeyeceğini aktardı.

Kaynak: AA