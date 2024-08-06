Emekli maaş farkları yarın ödenecek (Emekli maaş farkları ne zaman yatacak?)

SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı zam farkı ödeme tarihleri araştırılıyor. SSK ve Bağ-Kur'luların maaşı 24,73 oranında arttı ve en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olarak belirlendi. En düşük emekli maaşında yaşanan artış nedeniyle 2 bin 500 TL zam farkı temmuz ayı maaşlarına yansımamıştı. Emekli maaş farkları ödeme tarihleri geçtiğimiz günlerde SGK tarafından duyuruldu.

Fark aylık ödemeleri 7 Ağustos'ta hesaplara yatırılacak. Düzenleme SSK ve Bağ-kur emeklilerini kapsıyor. Uygulamadan 3 milyon 703 bin 788 emekli yararlanacak.