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Emekli maaş farkları yarın ödenecek (Emekli maaş farkları ne zaman yatacak?)

SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zam farklarının ne zaman yatırılacağına ilişkin ödeme tarihleri araştırılıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 24-73 oranında zam yapıldı ve en düşük emekli aylığı 12 bin 500 TL'ye çıkartıldı. Şimdi ise gözler emekliye 2 bin 500 lira fark ödemesinde. Emekli maaş farkları ödeme tarihleri Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından açıklandı. Buna göre, emekliye ek zam farkı yarın hesaplara yatacak.

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SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı zam farkı ödeme tarihleri araştırılıyor. SSK ve Bağ-Kur'luların maaşı 24,73 oranında arttı ve en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olarak belirlendi. En düşük emekli maaşında yaşanan artış nedeniyle 2 bin 500 TL zam farkı temmuz ayı maaşlarına yansımamıştı. Emekli maaş farkları ödeme tarihleri geçtiğimiz günlerde SGK tarafından duyuruldu. 

Fark aylık ödemeleri 7 Ağustos'ta hesaplara yatırılacak. Düzenleme SSK ve Bağ-kur emeklilerini kapsıyor. Uygulamadan 3 milyon 703 bin 788 emekli yararlanacak.

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