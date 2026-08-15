Emekli maaşında kritik değişiklik planı: Üçlü koruma sistemi kaldırılacak

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İngiltere'de emeklilik sistemini yakından ilgilendiren dikkat çekici bir seçim vaadi gündeme geldi. Restore Britain, gelecek genel seçimleri kazanması halinde devlet emeklilik maaşlarının her yıl ne kadar artırılacağını belirleyen “triple lock” sistemine son vereceğini duyurdu.

Partinin bu hafta açıkladığı kapsamlı ekonomi politikası belgesine göre mevcut sistemin yerine emekli maaşlarının Tüketici Fiyat Endeksi'ne (CPI) bağlandığı yeni bir model uygulanacak.

“Triple lock” sistemi nedir?

İngiltere'deki mevcut uygulamada devlet emeklilik maaşları her yıl üç farklı gösterge dikkate alınarak artırılıyor.

Bunlar enflasyon, ortalama ücretlerdeki artış ve yüzde 2,5 olarak sıralanıyor.

Bu üç göstergeden hangisi daha yüksek çıkarsa devlet emeklilik maaşına o oranda zam yapılıyor.

Böylece ücret artışlarının veya enflasyonun düşük kaldığı dönemlerde bile emeklilere en az yüzde 2,5'lik artış güvencesi sağlanıyor.

Restore Britain ise bu sistemi kaldırarak emekli maaşlarını yalnızca tüketici enflasyonuna bağlamayı planlıyor. Verilere göre CPI enflasyonu yüzde 2,6 seviyesinde bulunuyor.

Emekli maaşları yalnızca enflasyona göre artırılacak

Restore Britain'ın “The Wealth of Our Nation” adlı politika belgesinde, devlet emeklilik maaşlarının güvence altında kalacağı savunuldu.

Partinin planına göre üçlü koruma sistemi sona erdirilecek ve emekli maaşları CPI enflasyonuna endekslenecek.

Restore Britain, bu yöntemle emeklilerin satın alma gücünün korunacağını öne sürüyor.

Ancak yeni sistemde ortalama ücretlerdeki artışın veya yüzde 2,5'lik taban artışın enflasyondan daha yüksek olduğu yıllarda emekliler mevcut sisteme kıyasla daha düşük zam alabilecek.

Hazineye yılda 3,5 milyar sterline kadar tasarruf

Restore Britain, emeklilik sistemindeki değişikliğin kamu maliyesine önemli katkı sağlayacağını hesaplıyor.

Partiye göre üçlü koruma sisteminin kaldırılması İngiltere Hazinesi'ne her yıl 2 milyar ila 3,5 milyar sterlin arasında tasarruf sağlayabilir.

Restore Britain'ın tahminine göre uzun vadede bütçe üzerindeki etkisi çok daha büyük olabilir.

Parti, 10 yıllık dönemde bileşik etki dikkate alındığında tasarrufun 25 ila 30 milyar sterline ulaşabileceğini öne sürüyor.

Rupert Lowe: Zor bir karar

Restore Britain lideri Rupert Lowe, üçlü koruma sistemini kaldırmanın siyasi açıdan kolay olmayacağını kabul etti.

Lowe, bunun “zor bir karar” olduğunu ve partisinin seçimlerde daha fazla oy kazanmasına muhtemelen katkı sağlamayacağını söyledi.

Ancak Lowe, bu tür adımların gelecek nesillere daha iyi bir ülke bırakabilmenin yolu olduğunu savundu.

Büyük partiler sistemi korumaktan yana

“Triple lock” sistemi İngiltere siyasetinde emeklilerin gelirlerini doğrudan etkileyen önemli başlıklardan biri olmayı sürdürüyor.

Kaynak habere göre Yeşiller dışında İngiltere'deki büyük siyasi partiler üçlü koruma sistemini sürdürme taahhüdünde bulundu.

Reform UK lideri Nigel Farage da daha önce sistemin geleceğinin tartışmaya açık olduğunu belirtmişti. Ancak Farage, 2026'nın başlarında sistemin korunacağını açıklayarak çalışan insanların ilerleyen yaşlarında emeklerinin karşılığını alabilmeleri gerektiğini savundu.

Reform UK'nin Hazine Sözcüsü Robert Jenrick de üçlü koruma sisteminin korunacağını belirtti.