Euro Bölgesi durgunluktan çıktı: Büyüme yeniden başladı

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Euro Bölgesi ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yeniden büyüme kaydetti.

Bölgenin Gayri Safi Yurt İçi Hasılası (GSYH) önceki çeyreğe göre yüzde 0,4 artarken istihdamdaki yükseliş yüzde 0,1 ile sınırlı kaldı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin 2026 yılı ikinci çeyreğine ilişkin öncü büyüme ve istihdam verilerini yayımladı.

Euro Bölgesi ekonomisi yeniden büyüdü

Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre Euro Bölgesi ekonomisi, ikinci çeyrekte bir önceki üç aylık döneme kıyasla yüzde 0,4 genişledi. Bölge ekonomisi ilk çeyrekte çeyreklik bazda değişim göstermemişti.

GSYH, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 1 yükseldi.

AB ekonomisi yüzde 0,5 genişledi

AB genelinde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe göre yüzde 0,5 arttı. Birlik ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 0,1 büyümüştü.

AB'de yıllık büyüme oranı ise ikinci çeyrekte yüzde 1,2 olarak gerçekleşti.

En güçlü büyüme İspanya'da

İkinci çeyrekte Almanya, Fransa ve İtalya ekonomileri bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 büyüdü. İspanya ekonomisi ise yüzde 0,7'lik artışla bu ülkeler arasında en güçlü çeyreklik performansı gösterdi.

Yıllık bazda GSYH Almanya'da yüzde 0,9, Fransa'da yüzde 0,7 ve İtalya'da yüzde 1 arttı. İspanya, yüzde 2,7'lik büyüme oranıyla diğer üç ekonominin önünde yer aldı.

İstihdamda sınırlı artış

İstihdam, ikinci çeyrekte hem Euro Bölgesi'nde hem de AB genelinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 yükseldi.

Çalışan sayısındaki yıllık artış ise her iki bölgede de yüzde 0,5 olarak kaydedildi.