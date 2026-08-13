Kart kullanan milyonları ilgilendiriyor: Yeni uygulama için süre uzatıldı

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Alışverişlerde indirim, puan veya çeşitli avantajlar sağlayan sadakat kartlarını kullananları ve işletmeleri yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, sadakat kartlarının kart sahibinin bilgisi ve rızası dışında başka kişiler tarafından kullanılmasının önüne geçmek amacıyla oluşturulması gereken güvenlik sistemleri için verilen süreyi uzattı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre işletmelerin yeni düzenlemeye uyum sağlaması için 28 Şubat 2027’ye kadar süreleri olacak.

Sadakat kartlarında doğrulama dönemi

KVKK, daha önce aldığı ilke kararıyla alışverişlerde kullanılan sadakat kartlarına ilişkin doğrulama mekanizmalarının oluşturulmasını istemişti.

Düzenlemenin temel amacı, sadakat kartlarının kart sahibinin bilgisi ve rızası dışında başka kişiler tarafından kullanılmasının önüne geçmek.

Bu kapsamda veri sorumlularına gerekli doğrulama sistemlerini oluşturabilmeleri için 6 aylık uyum süresi tanınmıştı.

28 Ağustos’ta sona erecekti

İşletmelere tanınan mevcut uyum süresinin 28 Ağustos 2026'da sona ermesi planlanıyordu. Ancak sektörden gelen taleplerin ardından KVKK süreyi yeniden değerlendirdi.

Kurum, uyum için daha fazla zamana ihtiyaç bulunduğunu dikkate alarak son tarihi 28 Şubat 2027’ye erteledi. Karar oy birliğiyle alındı.

Böylece sadakat kartlarıyla ilgili güvenlik ve doğrulama mekanizmalarını henüz tamamlamayan işletmelere yaklaşık 6 aylık ek süre verilmiş oldu.

Yeni takvime göre veri sorumlularının gerekli sistemleri 28 Şubat 2027’ye kadar düzenlemeye uygun hale getirmesi gerekecek.

Düzenlemenin odağında sadakat kartlarının üçüncü kişiler tarafından kart sahibinin bilgisi ve rızası dışında kullanılmasının engellenmesi bulunuyor.

KVKK'nın kararıyla işletmelerin gerekli doğrulama ve güvenlik mekanizmalarını hayata geçirmeleri için tanınan süre uzatılırken, yeni uygulamaya geçiş için son tarih 28 Şubat 2027 olarak belirlendi.