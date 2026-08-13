2008 krizini bilen isimden yeni uyarı: Piyasalarda 30 yıldır böylesi görülmedi

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“The Big Short” ile tanınan ünlü yatırımcı Michael Burry, hisse senedi piyasalarında uzun süredir devam eden sıra dışı sakinliğe dikkat çekerek yatırımcıları uyardı. Burry, geçmiş 30 yılın verilerinden ayrışan mevcut tablonun piyasalarda olası bir tersine dönüşün habercisi olabileceğine işaret etti.

Burry, X hesabından yaptığı paylaşımda, BTIG teknik stratejisti Jonathan Krinsky tarafından hazırlanan araştırmaya dikkat çekti. Araştırmaya göre New York Borsası'nda (NYSE) işlem hacminin en az yüzde 80'inin düşüş gösterdiği bir seans yaşanmadan 182 işlem günü geride kaldı.

30 yıllık seride dikkat çeken ayrışma

Krinsky'nin araştırmasına göre son 30 yılın her birinde, NYSE işlem hacminin en az yüzde 80'inin düşüş gösterdiği en az beş seans yaşandı. 2026'nın bu tür bir işlem günü görülmeden tamamlanması halinde en az 30 yıldır bir ilk gerçekleşmiş olacak.

Burry ise söz konusu teknik göstergenin tek başına kolaylıkla göz ardı edilebileceğini belirterek, Kasım 2025'ten bu yana mevcut piyasa tablosunun temel nedenlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunduğunu kaydetti.

Burry'den kaldıraç uyarısı

Ünlü yatırımcı, büyük piyasa döngülerinin ortaya çıkmasının aylar hatta yıllar sürebileceğine dikkat çekerek özellikle kaldıraçlı işlem yapan yatırımcıların karşı karşıya olduğu riski vurguladı.

“Eğer devrim niteliğinde bir şey olacaksa, olacaktır” diyen Burry, sürecin “herkesin haklı çıkmasına ama neredeyse herkesin iflas etmesine yetecek kadar uzun bir zaman diliminde gerçekleşeceğini” ifade etti.

Burry, yatırımcıların bu süreçte kaldıraçtan uzak durması gerektiğini belirterek, “İşin püf noktası, yol boyunca başka birinin çılgınlığına adım atmamaktır. Kaldıraçtan kaçının, böylece çılgınlıktan kaçınma olasılığınız daha yüksek olur” dedi.

Yapay zeka hisselerini de hedef aldı

Burry'nin piyasalara yönelik uyarıları yapay zeka sektörüne ilişkin endişelerinin arttığı bir dönemde geldi. Ünlü yatırımcı geçen hafta, mevcut yapay zeka yatırım patlamasının ilerleyen dönemde kapasite fazlasına dönüşebileceğini ve bugünkü yatırımların geleceğin “hayalet şehirlerini” yaratabileceğini savundu.

Burry ayrıca Nvidia'nın 500 milyar doların üzerindeki yapay zeka altyapı finansmanının önünü açmaya yönelik girişimini “Wall Street numarası” olarak nitelendirdi.

Ünlü yatırımcının Nvidia, Micron Technology, Caterpillar, Palantir ve Tesla'nın yanı sıra iShares Semiconductor ETF gibi teknoloji ve yapay zeka bağlantılı varlıklara yönelik düşüş yönlü pozisyonlarını koruduğu belirtildi.