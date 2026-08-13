Yapay zekâda 6 milyar dolarlık hamle: Anthropic Nvidia destekli şirketi istiyor

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Yapay zekâ sektöründe milyarlarca dolarlık yeni bir satın alma hamlesi gündemde. Claude yapay zekâ modelinin geliştiricisi Anthropic, Nvidia'nın yatırım yaptığı Decart AI'ı bünyesine katmak için görüşmeler yürütüyor.

Görüşmelerin yaklaşık 6 milyar dolarlık bir işlem üzerinden ilerlediği belirtilirken, olası satın alma Anthropic'in yalnız yapay zekâ modellerinde değil, bu modelleri çalıştıran teknoloji ve altyapıda da kontrol alanını genişletme planının işareti olarak görülüyor.

Anthropic'in önünde 6 milyar dolarlık teklif

Taraflar arasındaki görüşmeler henüz tamamlanmış değil ve olası işlemin kesinleşeceğine yönelik bir garanti bulunmuyor. Ancak yaklaşık 6 milyar dolarlık büyüklük, yapay zekâ sektöründe hızla yükselen şirket değerlemelerinin yeni örneklerinden biri olabilir.

Anthropic son dönemde Claude ailesini büyütürken şirketin hesaplama kapasitesine, altyapıya ve yapay zekâ modellerinin daha geniş kullanım alanlarına yönelik yatırımları da hızlanıyor. Decart AI anlaşması gerçekleşirse şirket bugüne kadarki en dikkat çekici satın alma hamlelerinden birini yapmış olacak.

Nvidia'nın yatırım yaptığı şirket neden önemli?

Decart AI, yapay zekâ altyapısı ile gerçek zamanlı üretken video teknolojileri üzerinde çalışan şirketlerden biri. Şirketin yatırımcıları arasında yapay zekâ çip pazarının liderlerinden Nvidia'nın bulunması da olası satın alma girişiminin önemini artırıyor.

Decart'ın geliştirdiği teknolojiler arasında gerçek zamanlı video üretimi ve düzenlemesine odaklanan sistemler ile robotlar ve otonom araçların eğitilmesinde kullanılabilecek simülasyon ortamları bulunuyor. Bu alanlar, yapay zekâ yarışının yalnız sohbet robotlarından ibaret olmadığını gösteriyor.

Yapay zekâ yarışında altyapı kontrolü öne çıkıyor

Anthropic'in olası hamlesi, teknoloji şirketlerinin artık yalnız daha güçlü modeller geliştirmek için değil, bu modellerin çalışacağı altyapıyı ve uygulama teknolojilerini kontrol etmek için de milyarlarca dolar harcadığı bir döneme denk geliyor.

OpenAI, Google, Meta ve diğer teknoloji gruplarının veri merkezi ve yapay zekâ altyapısı yatırımlarını artırması sektörün sermaye ihtiyacını hızla büyütüyor. Şirketler için model geliştirme kapasitesi kadar hesaplama gücüne ve özel teknolojilere erişim de rekabette belirleyici hale geliyor.

Anthropic'in Decart AI'a ilgisi bu nedenle yalnız yeni bir şirket satın alma girişimi değil, yapay zekâ ekosisteminin daha büyük bölümlerini şirket bünyesinde toplama stratejisinin parçası olarak değerlendiriliyor.

Halka arz öncesi ölçek büyüyor

Hamle, Anthropic'in gelecekteki olası halka arzına ilişkin beklentilerin de arttığı bir dönemde gündeme geldi. Şirket büyüme hızını korurken yapay zekâ sektöründeki lider oyuncularla arasındaki ölçek farkını azaltmaya çalışıyor.

Decart AI'ın bünyeye katılması halinde Anthropic, Claude modellerinin yanı sıra gerçek zamanlı video, simülasyon ve altyapı teknolojilerinde de daha güçlü bir konuma geçebilir. Ancak görüşmeler devam ettiği için işlemin fiyatı ve nihai yapısı değişebilir.

Yapay zekâ sektöründe son dönemde hızlanan milyarlarca dolarlık yatırımlar dikkate alındığında olası anlaşma, rekabetin bir sonraki aşamasının yalnız daha iyi model üretmek değil, teknolojinin tamamında kontrol sağlamak üzerinden yürüyebileceğine işaret ediyor.