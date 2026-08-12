Avrupa’nın turizm devinde kâr eridi

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Avrupa turizm sektörünün en büyük oyuncularından TUI, 2026 mali yılının üçüncü çeyreğinde kârlılıkta belirgin bir zayıflama yaşadı. Şirketin sabit kur etkisinden arındırılmış faaliyet kârı 234,6 milyon euroya inerken, geçen yılın aynı dönemindeki 320,6 milyon euroya göre düşüş yüzde 26,8 oldu.

Şirketin raporlanan faaliyet kârı ise 233,8 milyon euro olarak gerçekleşti. Aynı dönemde grup geliri 5,82 milyar euroya gerileyerek yıllık bazda yüzde 6,1 düşüş gösterdi. TUI’nin üçüncü çeyrekte taşıdığı müşteri sayısı da yüzde 3 azalarak 9,9 milyona indi.

Bu tablo, Avrupa’da tatil talebinin tamamen kaybolduğunu göstermiyor. Ancak jeopolitik gerilimler, artan maliyetler ve tüketicinin daha temkinli davranması, yaz sezonunun en güçlü döneminde bile kârlılığı aşağı çekmeye başladı.

Rezervasyon davranışı değişti, fiyat baskısı arttı

TUI yönetimi, zayıflayan çeyrek performansında üç temel etkene işaret etti. Bunların başında jeopolitik belirsizlikler geliyor. Şirket, özellikle İran savaşı kaynaklı ortamın müşteri rezervasyon davranışını değiştirdiğini ve tatil kararlarının daha geç verildiğini vurguladı.

TUI’ye göre tüketiciler artık tatile daha yakın tarihte rezervasyon yapıyor. Bu durum hem görünürlüğü azaltıyor hem de şirketleri fiyatlama açısından daha zor bir ortama itiyor. Özellikle Markets + Airline segmentinde artan fiyat baskısı ve yüksek yakıt maliyetleri kârlılığı aşağı çekti.

Şirket ayrıca üçüncü çeyrek sonuçlarında İran savaşı kaynaklı yaklaşık 20 milyon euroluk tek seferlik etki bulunduğunu açıkladı. Bu başlık da yaz sezonundaki düşüşü derinleştiren unsurlardan biri oldu.

Asıl baskı tur operatörü ve havayolu tarafında

TUI’nin segment verileri, bozulmanın en belirgin olduğu alanın tur operatörü ve havayolu faaliyetleri olduğunu gösterdi. Markets + Airline bölümünde üçüncü çeyrek faaliyet sonucu eksi 17,4 milyon euroya geriledi. Geçen yılın aynı döneminde bu segment 49,7 milyon euro kâr üretmişti.

Kuzey Bölgesi’nin faaliyet kârı 45,5 milyon eurodan 9,5 milyon euroya inerken, Merkez Bölge 25,4 milyon euro kârdan 10,2 milyon euro zarara döndü. Batı Bölgesi ise zarar yazmayı sürdürdü.

Buna karşılık grubun diğer faaliyet alanları daha dirençli kaldı. Oteller ve tatil köyleri bölümünün faaliyet kârı 122,7 milyon euro, kruvaziyer bölümünün faaliyet kârı 132,4 milyon euro oldu. TUI Musement tarafında ise faaliyet kârı 22,7 milyon euroya yükseldi. Bu tablo, grubun çeşitlendirilmiş yapısının ana işi desteklediğini ancak ana tur operatörü ve havayolu tarafındaki baskının toplam sonucu bozduğunu ortaya koydu.

Dokuz ayda gelir düştü, borç yükseldi

TUI’nin 9 aylık toplam geliri 14,38 milyar euroya gerileyerek geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 düştü. Sabit kurla bakıldığında gelir 14,54 milyar euro oldu. Dokuz aylık faaliyet kârı 118,3 milyon euro, sabit kurla ise 123,2 milyon euro seviyesinde gerçekleşti.

Şirketin net borcu da 30 Haziran itibarıyla 2,35 milyar euroya çıktı. Geçen yılın aynı tarihinde bu rakam 1,91 milyar euro düzeyindeydi. Artışta, müşterilerin rezervasyonlarını daha geç yapması nedeniyle peşin müşteri ödemelerinin daha düşük kalmasının etkili olduğu belirtildi.

Bu ayrıntı, şirketin yalnızca kâr tarafında değil nakit akışı ve işletme sermayesi tarafında da daha dikkatli bir döneme girdiğini gösteriyor.

TUI öngörülerini korudu ama temkinli dil kullandı

Zayıf çeyrek performansına rağmen TUI, 2026 mali yılı için öngörüsünü korudu. Şirket, sabit kurla yıllık faaliyet kârının 1,1 milyar euro ile 1,4 milyar euro aralığında gerçekleşmesini bekliyor.

Bununla birlikte yönetim dili belirgin biçimde temkinli. Şirket, bu beklentinin mevcut yaz sezonu görünümüne dayandığını, jeopolitik gerilimin daha fazla tırmanmaması ve yakıt tedarikinde yeni bir bozulma yaşanmaması varsayımıyla korunduğunu açıkladı.

Dördüncü çeyrek görünümünde otel ve kruvaziyer talebinin dirençli kaldığı, ancak rezervasyonların hâlâ son döneme yığılma eğiliminde olduğu vurgulandı. Bu nedenle TUI’nin yıl sonu hedefini koruması kısa vadede rahatlatıcı görünse de şirketin marj baskısından tamamen kurtulduğu anlamına gelmiyor.