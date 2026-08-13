Turistik bölgelere vergi baskını: Sahte fiş ve POS sistemi mercek altında

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Yunanistan, turizm sezonunun en yoğun döneminde vergi denetimlerinin kapsamını genişletti. Bağımsız Kamu Gelirleri Kurumu (AADE), özellikle adalar ve kıyı bölgelerindeki işletmelere yönelik hedefli kontrollerini artırdı.

Restoranlar, beach barlar, oteller, kısa dönem kiralık konutlar ve araç kiralama şirketleri denetimlerin odağında bulunuyor. Vergi kaçırma riski istatistiksel olarak yüksek görülen işletmelerin yanı sıra müşterilerine fiş vermediği gerekçesiyle şikâyet edilen işletmeler de incelemeye alınıyor.

Yunan vergi idaresi, hangi işletmelerin denetleneceğini belirlerken dijital işlem verileri, şirketlerin geçmiş vergi kayıtları ve vatandaşlardan gelen şikâyetleri içeren bir risk analiz sistemi kullanıyor.

Sistemin önemli araçlarından biri ise Appodixi isimli mobil uygulama. Tüketiciler uygulama üzerinden aldıkları fişleri kontrol edebiliyor ve fiş vermeyen işletmeleri yetkililere bildirebiliyor.

2026 yılı içinde Appodixi üzerinden 225 bin 551 ihbar yapıldı. Bunların 102 bin 466’sı kimliği belirli kullanıcılar tarafından gerçekleştirildi.

225 bin 551 ihbar yapıldı

İhbarların önemli bölümünün sahte veya gerçeği yansıtmayan fişlerle ilgili olduğu belirtiliyor. Bir başka yöntem ise müşteriye fiş verilmesine rağmen işlemin AADE'nin sistemlerine aktarılmaması.

Vergi yetkililerine göre bu tür durumlar, işletmelerin yazar kasa yazılımlarına veya POS cihazlarıyla olan bağlantıya müdahale edildiğinin işareti olabiliyor. Bu yöntemle gerçek satışların daha düşük gösterilmesi ve dolayısıyla ödenecek verginin azaltılması amaçlanabiliyor.

Plajlar drone’larla denetleniyor

Yunanistan’daki denetimlerin en dikkat çekici ayağı ise ülkenin turistik plajlarında yürütülüyor.

AADE, 300'den fazla plaj ve 450 kıyı işletmesinde 1500'ü aşkın yerinde denetim gerçekleştirdi. Kontrollerde drone görüntülerinden de yararlanılıyor.

Denetimlere vatandaşların kıyı alanlarının kullanımıyla ilgili şikâyette bulunabildiği MyCoast dijital platformundan gelen bilgiler de dahil ediliyor.

Şezlong ve şemsiye alanları da kontrol ediliyor

Yunanistan’da plaj ve kıyılar yasal olarak kamusal alan kabul ediliyor. Beach bar, otel ve benzeri işletmelerin plajlara şezlong, şemsiye veya başka yapılar yerleştirebilmesi için devletle resmi bir kullanım sözleşmesinin bulunması gerekiyor.

İşletmelerin izinsiz şekilde alan kullanması veya kendilerine tahsis edilen sınırları aşması ise özellikle turizm sezonunda en fazla şikâyet edilen konular arasında yer alıyor.

En fazla şikâyet gelen turistik bölgeler belli oldu

2026 yılında kıyı kullanımı konusunda en fazla şikâyetin geldiği bölgeler Halkidiki, Doğu Attika, Kiklad Adaları, 12 Ada, Kavala ve Kléftes oldu.

Denetimlerde en sık karşılaşılan ihlaller arasında sözleşme olmadan kamuya ait plaj veya kıyı alanının kullanılması, tahsis edilen alanın sınırlarının aşılması ve halkın plaja ücretsiz erişiminin engellenmesi bulunuyor.

Ayrıca işletmelerin kendilerine tahsis edilen alanların nerede başlayıp bittiğini gösteren ve yasalar gereği bulundurulması gereken işaretleri kullanmaması da tespit edilen ihlaller arasında.