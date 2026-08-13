En çok vergi ödeyenler belli oldu, 9 isim kimliğini gizledi
Türkiye'nin en çok gelir vergisi ödeyen isimleri, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç oldu.
Türkiye'de 2025 yılında en çok gelir vergisi ödeyen 20 ismin listesi açıklandı. 9 isim kimliğini gizledi.
1- Selçuk Bayraktar – 2.991.536.760,62 TL – İstanbul
2- Lütfü Haluk Bayraktar – 2.502.027.660,87 TL – İstanbul
3- Mustafa Rahmi Koç – 830.795.072,17 TL – Ankara
4- Mehmet Sinan Tara – 676.261.751,92 TL – İstanbul
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7- Erman Ilıcak – 557.655.112,13 TL – Ankara
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9- Mehmet Cengiz – 448.694.700,95 TL – İstanbul
10- Ceyda Lale Tara – 430.317.465,73 TL – İstanbul
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12- Ahmet Cengiz – 417.497.090,84 TL – İzmir
13- Mehmet Ömer Koç – 414.993.536,41 TL – İstanbul
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17- Ekrem Cengiz – 397.509.699,21 TL – İstanbul
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20- Veli Ergin İmre – 297.765.221,63 TL – İstanbul