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En çok vergi ödeyenler belli oldu, 9 isim kimliğini gizledi

Türkiye'nin en çok gelir vergisi ödeyen isimleri, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç oldu.

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En çok vergi ödeyenler belli oldu, 9 isim kimliğini gizledi

Türkiye'de 2025 yılında en çok gelir vergisi ödeyen 20 ismin listesi açıklandı. 9 isim kimliğini gizledi.

1- Selçuk Bayraktar – 2.991.536.760,62 TL – İstanbul

2- Lütfü Haluk Bayraktar – 2.502.027.660,87 TL – İstanbul

3- Mustafa Rahmi Koç – 830.795.072,17 TL – Ankara

4- Mehmet Sinan Tara – 676.261.751,92 TL – İstanbul

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7- Erman Ilıcak – 557.655.112,13 TL – Ankara

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9- Mehmet Cengiz – 448.694.700,95 TL – İstanbul

10- Ceyda Lale Tara – 430.317.465,73 TL – İstanbul

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12- Ahmet Cengiz – 417.497.090,84 TL – İzmir

13- Mehmet Ömer Koç – 414.993.536,41 TL – İstanbul

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17- Ekrem Cengiz – 397.509.699,21 TL – İstanbul

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20- Veli Ergin İmre – 297.765.221,63 TL – İstanbul

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