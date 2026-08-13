Robot süpürgelere ulusal güvenlik engeli: Yeni modellerin satışına yasak

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ABD, evlerde giderek yaygınlaşan robot süpürgeler için ulusal güvenlik gerekçesiyle yeni bir adım attı. ABD Federal İletişim Komisyonu, yurt dışında üretilen bazı gelişmiş robotik cihazları “ulusal güvenlik riski” kapsamında değerlendirdi.

FCC’nin 28 Temmuz’da yayımladığı genelgeyle robot süpürgelerden havuz temizleme robotlarına ve otonom çim biçme makinelerine kadar çeşitli cihazlar “Kapsamlı Liste” kapsamına alındı. Listeye giren yeni ürünler FCC onayı alamayacağı için ABD’ye ithal edilemeyecek, pazarlanamayacak ve satılamayacak.

Robot süpürgeler neden ulusal güvenlik riski sayıldı?

FCC, kararın temel gerekçesini “siber güvenlik riskleri” olarak açıkladı. Düzenleme; yaklaşık 2 kilogramdan ağır, kendi kendine hareket edebilen, engellerden kaçınabilen, haritalandırma ve yön bulma özelliklerine sahip yurt dışında üretilmiş gelişmiş robotik cihazları kapsıyor.

Bu cihazların gelişmiş sensörlere sahip olduğuna, video ve ses kaydı yapabildiğine ve sürekli veri toplayabildiğine dikkat çekildi.

Yasak tüm robot süpürgeleri kapsamıyor

Yeni düzenlemeyle ilgili en önemli ayrıntılardan biri ise halihazırda piyasada bulunan robot süpürgelerin durumu.

Yasak yalnızca henüz FCC onayı almamış yeni robotik cihazları ve yeni ürün serilerini etkiliyor. FCC onayı bulunan mevcut modellerin üretimine, ABD’ye ithalatına, satışına ve tüketiciler tarafından satın alınmasına devam edilebilecek.

ABD merkezli markalar da etkilenebilir

Düzenlemenin esas olarak yurt dışında üretilen cihazları hedef aldığı belirtilse de kararın bazı ABD merkezli markaları da etkilemesi bekleniyor.

Bunun nedeni, ABD'li bazı üreticilerin Asya’dan parça tedarik etmesi. Bu nedenle şirketlerin yeni kurallara uyum sağlamak için üretim süreçlerinde veya tedarik zincirlerinde değişiklik yapmak zorunda kalabileceği belirtiliyor.

Mevcut cihazlar 2029’a kadar güncelleme alabilecek

Daha önce onaylanmış robotik cihazların kullanılmaya devam edebileceği belirtilirken, yazılım güncellemeleri konusunda ilerleyen dönemde bazı kısıtlamaların gündeme gelebileceği ifade edildi.

Otomasyonun Geliştirilmesi Derneği Başkanı Jeff Burnstein, daha önce onaylanmış cihazların en az 1 Ocak 2029’a kadar yazılım güncellemesi almaya devam etmesine izin verildiğini söyledi.

24 ülkede yaklaşık 7 bin robot süpürge hacklenmişti

Robot süpürgelerin siber güvenliği daha önce de dikkat çekici bir olayla gündeme gelmişti.

Barcelona’da yaşayan yazılım mühendisi Sammy Azdoufal, kendi robot süpürgesini uzaktan kontrol etmek için geliştirdiği yazılım sonucunda 24 ülkedeki yaklaşık 7 bin robot süpürgeye erişmişti.

Tespit edilen açık üzerinden robot süpürgelerin kameralarına, mikrofonlarına, evlerin haritalarına ve konum bilgilerine ulaşılabildiği belirtilmişti. Güvenlik açığının ortaya çıkmasının ardından ilgili şirketin güncellemelerle sorunu giderdiği bildirildi.

FCC’nin kararıyla ABD’de satılacak yeni robot süpürgeler ve diğer gelişmiş robotik cihazlar açısından güvenlik kriterleri daha kritik hale geldi. Mevcut FCC onaylı modeller satışta kalırken, henüz onay almamış yurt dışı üretimli yeni cihazların ABD pazarına girişi engellenecek.