Emekli Sandığı aylığı alan vatandaşların zam farkları ne zaman yatacak? SGK açıkladı: İşte tarih
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 4/1-(c) (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alan emeklilere ilişkin 2025 yılı Temmuz ayı zam farkı ödemelerinin, 25 Temmuz 2025 Cuma günü yapılacağını duyurdu.
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SGK’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu kapsamda bulunan 2 milyon 506 bin 829 kişiye toplam 12 milyar lira tutarında zam farkı ödemesi gerçekleştirileceği bildirildi.
Ödemelerin, hak sahiplerinin maaş aldıkları banka veya PTT şubeleri aracılığıyla yapılacağı belirtildi.
Açıklamada, “Ödemelerinizi aylık almakta olduğunuz banka veya PTT şubelerinden alabilirsiniz. Hayırlı olsun.” ifadesine yer verildi.