Milyonlarca emekli ve memur temmuz zammını merakla bekliyor.

SSK (4a) ve Bağ-Kur (4b) emeklisi temmuzda 6 aylık enflasyon farkını zam olarak alacak.

Memur ve memur emeklisinin (4c) zam hesaplamasında ise toplu sözleşme devreye giriyor.

Peki emekli ve memurun temmuz zammı ne kadar olur? En düşük emekli aylığı ne kadara çıkar?

Nokta atışı zam tahminleriyle bilinen sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, X hesabı üzerinden emeklilerin maaş zammına ilişkin tahminini paylaştı.

Dünya gazetesindeki yazılarıyla da yakından izlenen Erdursun, haziran enflasyonunun yüzde 1 gerçekleşmesi halinde emeklilerin alacağı zammı, en düşük emekli aylığının ne kadar olacağını yazdı.

En düşük emekli aylığı ne kadar olur?

Buna göre; 1 Temmuz 2025’de SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 16.24, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 15.14 enflasyon farkı çıkar. En düşük emekli aylığı 16 bin 800 lira civarında olur.

Özgür Erdursun yıllık enflasyonun yüzde 30 çıkması galinde ise 1 Ocak 2026’da maksimum yüzde 12 enflasyon farkı çıkacağını belirterek, en düşük emekli aylığının ise, ek bir iyileştirme yapılmadığı takdirde, en fazla 19 bin lira olacağını yazdı.