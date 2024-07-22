Emekliler zam farkını ne zaman alacak? Emekli zammı Meclis'ten ne zaman geçecek? İşte son durum...

Milletvekilerini yoğun bir hafta bekliyor. TBMM Genel Kurulu emekli maaş zammını da içeren vergi reform paketi ile 9. Yargı Paketi'nin görüşmelerini gerçekleştirilecek.

Salı günü toplanacak Genel Kurul'un ilk gündemi emekli maaş zammını da içeren gelir vergisi teklifi olacak. Teklif, en düşük emekli aylığının 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkarılmasını öngörüyor.

Düzenlemeden 3 milyon 703 bin kişi yararlanacak. Teklif ayrıca yurtdışı çıkış harcının 150 TL'den 500 TL'ye çıkarılmasını içeriyor.

Teklifin çarşamba günü yasalaşması ve Cumhurbaşkanlığı'na gönderilmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı onayının ardından karar Resmi Gazete'de yayınlanarak yürülüğe girecek.



Böylece emekliler temmuz ayına ait zam farklarını ağustos ayının ilk haftasında alabilecek.