Emeklilik planı yapanlar dikkat! Bakan Işıkhan'dan 'maaş kaybı' konusunda son açıklama geldi

Emeklilik planı yapanların kafalarında kritik iki soru var: “Bu yıl emekli olmalı mıyım”, “Hangi ay emekli olmalıyım?”

Yasal bir düzenleme yapılmazsa 2025 ve sonrasında emekli olacaklar, 2024'te emekli olacaklara göre ciddi maaş kaybı yaşayacak.

Bu noktada 2025 ve sonrası emekli olacaklarının kaybının yüzde 30-33 olacağı ifade ediliyordu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konuya dair kritik bir açıklama yaptı.

Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"2024 yılında emekli olacaklar ile 2025 yılında emekli olacakların aylıkları arasında oluşacak farkla ilgili bir çalışmanız var mı" sorusu üzerine Işıkhan şunları söyledi:

* Bir netlik yok, ekiplerimiz çalışıyor, Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız ile bir araya gelip görüşeceğiz.

Bakan Işıkhan, "Çalışma saatlerinin kısalmasına yönelik bir çalışmanız var mı" sorusuna da "Böyle bir çalışmamız yok" yanıtını verdi.