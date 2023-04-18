Emeklilik primlerini geri almak mümkün! SGK'dan toplu ödeme almak için yapmanız gerekenler…

İster borçlarını azaltmak ya da sıfırlamak ister girişimde bulunmak için olsun, toplu para elde etmek birçok kişinin hayali. Peki, kimler emeklilik primlerinin iadesini alabiliyor? Emeklilik primi iadesi alabilmek için hangi yolları izlemek gerekiyor? İşte emeklilik primi iadesiyle ilgili merak edilen tüm detaylar…

Toplu Prim İadesi Alabilmek için Uyulması Gereken Şartlar Nelerdir?

- Prim iadesi için başvuran kişi A4(SSK) kapsamında sigortalı bir işte çalışmıyor olmalıdır. 2008'den öncesinde kendi adına ödenen hem işçi hem işveren primleri, 2008 sonrasında ise yalnızca işçi primlerinin iadesi yapılabiliyor.

- Başvuruyu yapan kişi 4B(BAĞ-KUR) kapsamında kendi işini yürütmüyor olması gerekir.

- Kişinin emeklilik yaşını doldurmuş olması, ancak emekli olacak prime sahip olmaması da gereklilikler arasında.

Hangi Primler Geri Ödenmiyor?

Ödenen primlerin tamamının iadesi söz konusu değil. İade edilmeyecek prim ödemeleri şunlar:

- Genel sağlık sigortası,

- Doğum borçlanması,

- Askerlik borçlanması,

- Yurt dışı borçlanması.

Hangi Primler Geri Ödeniyor?

- 4A(SSK) güvencesi altındaki çalışanlar için 2008 yılından önceki tüm işçi ve işveren primleri geri ödenebiliyor, ancak 2008 yılından sonra ise yalnızca işçi primleri geri ödeniyor.

- 4B(BAĞ-KUR) güvencesi altında çalışanlar için ise tarih ayrımı yapılmadan hem işveren hem de işçi primleri geri ödeniyor.

Toplu Prim İadesi Başvurusu Nasıl Yapılır?

İade talep eden kişi, başvurusunu Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla yapabilir. Kişinin ikamet ettiği konuma en yakın Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğüne dilekçe ile başvurması gerekmektedir. Şehir merkezinde bulunmayan kişiler, Sosyal Güvenlik Kurumu İlçe Merkezlerine dilekçe ile başvurabilirler.

Vefat Eden Kişinin Yakınları İade İmkânından Faydalanabilir mi?

“Ölüm aylığı bağlanmamış olan” kanuni mirasçılar, vefat eden yakınlarının toplu para iadesi için talepte bulunabilirler. Söz konusu durumda da başvuruların Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğüne ya da Sosyal Güvenlik Kurumu İlçe Merkezine iletilmesi gerekiyor.