Emekliye ek zam, son açıklama AK Parti'den geldi: 'Çalışma yürütülüyor' diyerek duyurdu

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi Ocak döneminde yüzde 49,25 zam alırken, en düşük emekli maaşı 10 bin TL olarak belirlendi. Yerel seçimlere sayılı günler kala milyonlarca emeklinin gündeminde ek zam var. Emekli maaşlarına zamla ilgili son açıklama AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin tarafından yapıldı.

Emekli maaşlarına zam yapılacak mı?

Katıldığı bir canlı yayında "Emekliler bir sürpriz bir müjde bekliyor emekliler. Var mı bu yönde bir çalışma?" sorusuna cevap veren Şahin, "Biz her zaman milletimizin beklentileri, şikayetleri doğrultusunda siyaset yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Vatandaşımızın gündeminde ne varsa, derdi ne ise onu masamıza koyuyoruz. Bu mesele ile ilgili de çalışmalar var. Çalışmalar olgunlaşınca sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyu ile paylaşacaktır" ifadelerini kullandı.

Bu konudaki beklentilerin farkında olduklarını ifade eden Şahin, "Beklentileri her zaman karşılamış bir siyasi anlayışa sahip olduğumuzu unutmayalım. Şu an devam eden çalışmalarımız var. Bu konuda çok önemli adımlar attık ama görüyoruz ki hala serzenişler var. Bunlara hak veriyoruz. Bizimle bunu paylaşmalarından memnunuz. Sorunun çözümünü bizden beklemelerinden memnunuz" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da geçtiğimiz günlerde, emekli maaşlarına ek zam gündemiyle ilgili konuştu. Akbaşoğlu, emeklilerin aylıklarındaki iyileştirme için seçim sonrasını işaret ederek, Meclis'in nisan ayında çalışmalarına başladıktan sonra konunun ele alınacağını söyledi.