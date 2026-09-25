Emlak Katılım, Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım Bankası için pay devri başvurularını yaptı

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Emlak Katılım, Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş., Birevim Tasarruf Finansman A.Ş. ve İktisat Katılım Bankası A.Ş.'nin pay devir işlemlerine ilişkin resmi başvuruların yapıldığını açıkladı.

Emlak Katılım tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, 17 Eylül 2026 tarihinde kamuoyuyla paylaşılan özel durum açıklamasının ardından taraflar arasında yürütülen görüşmelerde ilerleme sağlandığı belirtildi.

Bu kapsamda Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş., Birevim Tasarruf Finansman A.Ş. ve İktisat Katılım Bankası A.Ş.'nin pay devir işlemleri için gerekli resmi izin ve onay süreçleri başlatıldı.

Emlak Katılım, ilgili mevzuat çerçevesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) nezdinde başvuruların gerçekleştirildiğini bildirdi.

İzinlerin ardından pay devri tamamlanacak

KAP açıklamasında, düzenleyici ve denetleyici kurumlardan gerekli izin ve onayların alınmasının ardından pay devir işlemlerinin mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiği kaydedildi.

Böylece üç şirketin pay devrine ilişkin süreçte resmi izin aşamasına geçilmiş oldu.