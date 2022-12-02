Emlak Katılım "Yılın Katılım Bankası" ödülünü aldı

Emlak Katılım, Turcomoney tarafından verilen "Yılın Katılım Bankası" ödülünün sahibi oldu. Bankadan yapılan açıklamaya göre, geçmişten gelen gücün ve zenginliğin misyonu ile gelecek stratejisini belirleyen Emlak Katılım, yeni stratejiler doğrultusunda, katılım bankacılığına katkı sağlayacak projeleri sektöre sunuyor.

Emlak Katılım, 80’e çıkan şube sayısı, 1.231 çalışanı ile üretmeye, sektöre benzeri olmayan ürün ve hizmetleri kazandırmaya devam ediyor. Ülke ekonomisine katkı sağlayacak, müşterilerinin ve sektörlerin faydasına olacak tüm alanlarda çalışmalarını sürdüren Emlak Katılım, Uluslararası ekonomi/finans dergisi olan Turcomoney’nin geleneksel "Türkiye’ye ve Dünyaya Değer Katanlar" ödülleri kapsamında ödüle layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emlak Katılım Genel Müdür Yardımcısı Uğur Kara, Türkiye’nin en genç katılım bankası olarak 3 yılda 100 milyarı aşan bir aktif büyüklüğe ulaştıklarını belirterek, "En büyük hedeflerimizden olan reel sektörü destekleyecek çalışmalarımızla ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ediyoruz. Turcomoney Jürisi de kısa zamanda elde ettiğimiz bu başarı vesilesiyle ‘Türkiye’ye ve Dünyaya Değer Katanlar Ödülleri’ kapsamında Emlak Katılım’ı 'Yılın Katılım Bankası' ödülüne layık gördü, teşekkürlerimizi sunuyorum" ifadelerini kullandı.