Emlak piyasasına yönelik düzenleme hazır

15 Nisan 2018

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, emlak piyasasına yönelik getirilmesi planlanan düzenleme ile ilgili son bilgileri paylaştı.

Tüfenkci, CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Bu ay içerisinde bir çalıştay yapacağız. Tüm tarafları bir araya toplayıp, son şeklini vereceğiz. Ve yönetmeliği başbakanlığa göndereceğiz" diye konuştu.

Şu anda 2. el emlak piyasasında bir yasal düzenleme sorunu bulunduğunu dile getiren Tüfenkci, amacın bu noktayı düzeltmek olduğunu ifade etti.

Yönetmelikle ilgili görüşlerin daha önce alındığını belirten Tüfenkci, "Her önüne gelen emlakçılık yapmasın, eline çanta alan 'ben emlakçıyım' diye piyasada dolaşamasın diye bu düzenlemeyi yapıyoruz" açıklamalarını yaptı.

Düzenleme ne getirecek?

Emlakçıların mesleki yeterliliği denetlenecek.

İşletmelerin fiziki alanlarına ilişkin standartlar getirilecek.

Emlakçı komisyon oranlarını belirlenecek.

Ekspertiz raporlarının alınması noktasında düzenlemeler yapılacak.