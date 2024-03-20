En büyük teknoloji üssü Ankara’da kurulacak

Nagihan KALSIN

Ankara Sanayi Odası (ASO) 60. Kuruluş Yılı Ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu. 7 kategoride toplam 68 firmanın ödüllendirildiği törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Vedat Bilgin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu, Ankara Valisi Vasip Şahin ve iş insanları katıldı. Törende bir konuşma yapan ASO Başkanı Seyit Ardıç, Ankara’nın beşerî, sosyal, ekonomik ve entelektüel sermayesi ile Türkiye’nin ileri teknoloji ürün ve hizmetlerinin üretilmesini sağladığını vurguladı.

160 bin ilave mühendis istihdam edilecek

Ankara’yı sanayi ve teknolojinin başkenti yapmak amacıyla üretime dayalı teknoloji üssünü hayata geçirmek için çalışmalara başladıklarını kaydeden Ardıç, yaklaşık 1,5 milyon metrekarelik bir alanda Türkiye’nin en büyük teknoloji üssünü kuracaklarını açıkladı.

Ardıç, “Böylece, Ankara’mız Teknoloji Üssünün yaratacağı ivmeyle 160 bin ilave mühendis ve bilim insanına istihdam sağlayacak. Teknoparklarımızda çalışan başına yüksek teknolojili ihracat; 15 bin dolardan 30 bin doların üzerine çıkacaktır” dedi. Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Başkan Ardıç, 2024 yılının Türkiye ekonomisi için kritik bir yıl olduğunu söyledi.

Enflasyonla mücadele programının taviz vermeden sürdürülmesi, yerli ve yabancı yatırımcıların önünü açacak yatırım ikliminin iyileştirilmesi ve sanayinin dönüşümünün büyük önem taşıdığını belirten Ardıç, şöyle devam etti: “Bulunduğumuz dönemde hükümetimiz ve ekonomi yönetimi olarak sizler fevkalade bir çaba içerisindesiniz. Son yıllarda yaşanan ekonomik sıkıntıların giderilmesi için gösterdiğiniz yoğun gayret bizler için çok kıymetli.

Ekonomi politikalarının rasyonel bir çerçevede tesis edildiğini, bunun da makroekonomik istikrar hedefine güçlü bir zemin sağladığını gözlemliyoruz. Hükümetimizin bu konuda gösterdiği güçlü iradenin yanındayız. Ankaralı sanayiciler olarak bu süreçte her türlü katkı ve fedakârlığa hazır olduğumuzu belirtmek isterim.

Enflasyonun düşmesi, sıkıntıların aşılması ve makroekonomik istikrarın sağlanması için uygulamakta olduğunuz ekonomi politikalarına tam destek vereceğimizi bir kez daha vurgulamak isterim.” TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da ASO’nun her zaman sanayicinin yanında yer aldığını ve onların sesi olduğunu vurguladı. Hisarcıklıoğlu, “Çağdaş, inovatif ve üye odaklı bir çalışma anlayışıyla, üstlendiği tarihi sorumluluğunu, en iyi şekilde taşımıştır” ifadelerini kullandı.

ASO’nun ekonominin nabzını en iyi şekilde tutarak üyelerinin sorunlarının çözümü için devreye girdiğini ve bunları sonuçlandırdığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Bugün Avrupa’nın en güçlü odaları, üyelerine hangi standartta hizmet veriyorsa, ASO da üyelerine aynı standartta hizmet verir hale gelmiştir” diye konuştu.

“Yerel seçimler makro politikaları değiştirmez”

Cumhur Başkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonla mücadelede aylık sonuçlar almaya başladıklarını söyledi. Yılmaz, “Hazirandan başlayarak fiilen yıllık bazda enflasyondaki belirgin düşüşleri göreceğiz” dedi.

Yılmaz, hemen seçim sonrasında tüm taraflarla istişareler içinde hazırladıkları Orta Vadeli Program ve Kalkınma Planı ile birlikte politika belirsizliklerinin de ortadan kalktığını belirterek, “Yerel seçimler meselesiyle bazı tartışmalar yaşandığını görüyoruz.

Bunların hiçbir zemine sahip olmadığını bir kez daha buradan ifade etmek isterim. Yerel seçimler makro politikaların değişme ihtimali olan seçimler değil. Dolayısıyla bu yerel seçim vesilesiyle makro politikalarımız konusunda yapılan tartışmaların hiçbir zemine sahip olmadığını, spekülatif bir takım söylemlerden ibaret olduğunu ifade etmek isterim” diye konuştu.

Covid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna savaşının ardından küresel ekonomide toparlanmanın yavaş ve düzensiz de olsa sürdüğünü belirten Yılmaz, “Böyle bir küresel iklimde geçtiğimiz yıldan bu yana ekonomimizde belirsizliği azaltıcı, tüm sektörlerin önünü daha net görebileceği politikaları hayata geçiriyoruz. Ekonominin düşmanı belirsizlik. Belirsizliği ne kadar azaltırsanız, öngörülebilirliği arttırırsanız ekonomiye de o derece güç vermiş olursunuz” diye konuştu.