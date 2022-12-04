En çok alışveriş gerçekleştiren sektör elektronik oldu

Garanti BBVA Ödeme Sistemleri (GÖSAŞ), e-ticaret platformlarının farklı tarihlerdeki yoğun kampanyalarıyla geçen kasım ayına ait, Garanti BBVA kartları ile Garanti BBVA POS’larından yapılan işlemler üzerinden gerçekleştirdiği araştırma verilerini açıkladı.

“Efsane Kasım” “Efsane Cuma” “Muhteşem Cuma” “11.11” gibi farklı kampanyalarla online alışverişlerin tavan yaptığı dönemde e-ticaret harcamalarını inceleyen araştırma, tüketicilerin en fazla hangi sektörlerde harcama yaptığını, bir önceki aya göre sektörel harcama değişimlerine ışık tutuyor. GÖSAŞ’ın verilerine göre kasım ayında e-ticaret harcamaları bir önceki aya göre %19 artış gösterdi. E-ticaretin toplam kartlı alışverişler içindeki payı da önceki aya göre 3 puanlık artışla %29’a yükseldi.

Elektrik-elektronik sektöründe online satışlar %48 arttı

Kampanyalar ayı Kasım’da bu yıl tüketiciler online alışverişlerde en büyük ilgiyi teknolojik ürünlere gösterdi ve elektrik-elektronik sektöründe online satışlar ekim ayına göre %48 arttı. Bu sektörü %16 artışla giyim&aksesuar ve %15 artışla seyahat acenteleri&taşımacılık sektöründeki harcamalar takip etti.

Alışverişlerin yüzde %47'si taksitle yapıldı

Araştırmaya göre kasım ayında taksitli e-ticaret alışveriş cirosu da %26 artış gösterirken, peşin alışverişlerin cirosu 13% arttı. E-ticaret alışverişlerinin %47’si taksitli yapıldı, diğer bir ifadeyle kasım ayında yaklaşık her iki işlemden biri taksitli gerçekleşti.

En fazla elektrik-elektronik sektörüne yoğunlaştık

Cazip kampanyalarla birlikte ihtiyaçlarını taksitle karşılayıp kasım ayı fırsatlarından yararlananlar, taksitli e-ticaret alışverişlerinde de en fazla elektrik-elektronik sektörünü tercih etti. Bu dönemde teknoloji ürünlerindeki taksitli alışverişler önceki aya göre %61 arttı. Taksitli e-ticaret alışverişlerinde seyahat acenteleri&taşımacılık %50, konaklama ise %27 artışla elektrik-elektronik sektörünü takip etti.

Kampanyaların desteğiyle e-ticaret alışveriş hacminin zirveye çıktığı kasımda kadın tüketiciler harcamalarını %22 arttırırken, en çok ilgiyi sırasıyla elektrik&elektronik, mobilya&dekorasyon ve giyim&aksesuar sektörlerine gösterdi. Erkeklerin harcamaları da %17 artarken, tercihlerini sırasıyla elektrik&elektronik, giyim&aksesuar ve seyahat acenteleri&taşımacılık yönünde kullandılar.

Alışverişlerini en fazla arttıran il Mersin

Garanti BBVA Ödeme Sistemleri’nin verilerine göre alışveriş ayı kasım’da e-ticaret harcamalarının en fazla arttığı iller Mersin (%88) ve Muğla (%30) oldu. Bu illeri sırasıyla Aydın (%26), İstanbul (%23), Bursa (%20), Antalya (%17), Balıkesir (%16) ve İzmir (%10) takip etti.