En çok elektronik alışverişi yaptık

Garanti BBVA açıklamasına göre, Garanti BBVA Ödeme Sistemleri (GÖSAŞ), e-ticaret platformlarının farklı tarihlerdeki yoğun kampanyalarıyla geçen kasım ayına ait, Garanti BBVA kartları ile Garanti BBVA POS’larından yapılan işlemler üzerinden gerçekleştirdiği araştırma verilerini açıkladı. Buna göre, "Efsane Kasım", "Efsane Cuma", "Muhteşem Cuma" ve "11.11" gibi farklı kampanyalarla online alışverişlerin tavan yaptığı dönemde e-ticaret harcamalarını inceleyen araştırma, tüketicilerin en fazla hangi sektörlerde harcama yaptığını, bir önceki aya göre sektörel harcama değişimlerine ışık tutuyor.

Kampanyalar satışları artırdı

GÖSAŞ’ın verilerine göre kasım ayında e-ticaret harcamaları bir önceki aya göre yüzde 19 artış gösterdi. E-ticaretin toplam kartlı alışverişler içindeki payı da önceki aya göre 3 puanlık artışla yüzde 29’a yükseldi. Açıklamaya göre, kampanyalar ayı kasımda bu yıl tüketiciler online alışverişlerde en büyük ilgiyi teknolojik ürünlere gösterdi ve Elektrik-Elektronik sektöründe online satışlar ekim ayına göre yüzde 48 arttı. Bu sektörü yüzde 16 artışla Giyim-Aksesuar ve yüzde 15 artışla Seyahat Acenteleri-Taşımacılık sektöründeki harcamalar takip etti.

Taksitli alışveriş daha çok arttı

Araştırmaya göre, kasım ayında taksitli e-ticaret alışveriş cirosu da yüzde 26 artış gösterirken, peşin alışverişlerin cirosu yüzde 13 arttı. E-ticaret alışverişlerinin yüzde 47’si taksitli yapıldı. Diğer bir ifadeyle kasım ayında yaklaşık her iki işlemden biri taksitli gerçekleşti. Cazip kampanyalarla birlikte ihtiyaçlarını taksitle karşılayıp kasım ayı fırsatlarından yararlananlar, taksitli e-ticaret alışverişlerinde de en fazla Elektrik-Elektronik sektörünü tercih etti. Bu dönemde teknoloji ürünlerindeki taksitli alışverişler önceki aya göre yüzde 61 arttı. Taksitli e-ticaret alışverişlerinde Seyahat Acenteleri&Taşımacılık yüzde 50, Konaklama ise yüzde 27 artışla Elektrik-Elektronik sektörünü takip etti. Alışveriş ayı kasımda e-ticaret harcamalarının en fazla arttığı iller yüzde 88’le Mersin ve yüzde 30’la Muğla oldu. Bu illeri yüzde 26 Aydın, yüzde 23’le İstanbul, yüzde 20 ile Bursa, yüzde 17 ile Antalya, yüzde 16 ile Balıkesir ve yüzde 10’la da İzmir takip etti.