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En düşük memur maaşı 2893 TL oldu

Enflasyonun açıklanmasının ardından memur ve emeklinin alacağı enflasyon farkı da belirlendi.

En düşük memur maaşı 2893 TL oldu
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TÜİK, 2017 yılı enflasyon rakamını yüzde 11,92 olarak açıkladı.

Böylece milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve emeklinin alacağı zam oranı da belli oldu. Buna göre memur ve emekliler yüzde 4 zammın yanı sıra yüzde 1,69 oranında enflasyon farkı alacak.

Maliye Bakanlığının açıkladığı rakamlara göre aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 2.721 TL'den 2.893 TL'ye yükseldi. En düşük memur emekli aylığı ise 1.871 TL'den 1.978 TL'ye çıktı. SSK emekli aylığı 1.485 TL'den 1.570 TL'ye, en düşük esnaf Bağ-Kur emekli aylığı ise 1.330 TL'den 1.405 TL'ye yükseldi.

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alıyor.

Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor.

Memurlar 2017'nin ilk 6 ayı için yüzde 3 zam, ikinci 6 ayı için enflasyon farkı dahil yüzde 6,92 zam almıştı.


2017 Temmuz ve 2018 Ocak dönemleri itibarıyla kamu görevlilerinin aile yardımı dahil net maaşları (TL)

UNVANLAR

DRC.

NET GÖREV AYLIĞI (*)

2017 Temmuz

2018 Ocak

MÜSTEŞAR

1/4

10.435

11.064

GENEL MÜDÜR

1/4

9.153

9.709

ŞUBE MÜDÜRÜ - (Üniversite Mezunu)

1/4

4.807

5.098

MEMUR - (Üniversite Mezunu)

9/1

2.951

3.136

ÖĞRETMEN

1/4

3.699

3.927

KAYMAKAM 1. Sınıf

1/4

8.406

8.901

BAŞKOMİSER

3/1

4.804

5.095

POLİS MEMURU

8/1

4.201

4.457

UZMAN DOKTOR

1/4

5.605

6.064

HEMŞİRE - (Üniversite Mezunu)

5/1

3.592

3.814

MÜHENDİS

1/4

4.908

5.204

TEKNİSYEN - (Lise Mezunu)

11/1

3.073

3.265

PROFESÖR

1/4

7.916

8.384

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

7/1

4.657

4.939

VAİZ

1/4

3.846

4.082

AVUKAT

1/4

4.684

4.967

(*) Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmemiş, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edilmiştir. Aile yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alınmıştır.

2018 Ocak dönemi itibarıyla en düşük emekli aylıkları (TL)

Gruplar

2017 Temmuz

2018 Ocak

En Düşük Emekli Aylığı

Memur Emekli Aylığı

1.871

1.978

SSK Emekli Aylığı

1.485

1.570

Esnaf Bağ-Kur Emekli Aylığı

1.330

1.405

2017 enflasyonu belli oldu2017 enflasyonu belli oldu

Dolar enflasyon sonrası yatayDolar enflasyon sonrası yatay

 

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