En fazla aylık reel getiri Borsa’da

Buna göre, kasımda en yüksek reel getiri, BİST 100 endeksi sağladı. BIST 100; TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 18,48, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde de yüzde 20,99 kazanç sağladı. BİST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 36,94, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 41,94 oranlarında yatırımcısına yine en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık bazda da şampiyon BİST Endeksi oldu. Endeks, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 14,62, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 46,71 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak dikkati çekti.

Yatırım araçları aylık bazda TÜFE ile indirgendiğinde euro yüzde 0,99 ve külçe altın yüzde 0,84 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken DİBS yüzde 1,11, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,63 ve dolar yüzde 2,66 oranlarında yatırımcısında kayba yol açtı.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, dolar yüzde 26,24, külçe altın yüzde 30,02, euro yüzde 34,05, DİBS yüzde 39,82 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 51,65 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise dolar yüzde 5,59, külçe altın yüzde 10,42, avro yüzde 15,58, DİBS yüzde 22,97 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 38,11 oranlarında yatırımcısında kayba neden oldu.