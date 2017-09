En fazla buğday ve domates tüketiliyor

25 Eylül 2017

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tahıl, meyve ve sebze tüketimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

2015-2016 döneminde kişi başı sebze tüketiminin 280 kilograma, meyve tüketimin ise 140 kilograma yakın olduğunu belirten Bayraktar, özellikle ekmek ve domates tüketimine dikkati çekti.

Kişi başına yıllık tüketimin buğdayda 182,9, domateste 118,6 kilogramı bulduğunu kaydeden Bayraktar, bu iki ürünü 52,3 kilogramla patates, 43,3 kilogramla karpuz, 36,2 kilogramla et, 30 kilogramla yoğurt, 26,3 kilogramla üzüm, 26,2'şer kilogramla şeker, 25 kilogramla içme sütü izlediği bilgisini verdi. Bayraktar ayrıca, kişi başı yıllık tüketim miktarlarının biberde 23,7, elmada 23, kuru soğanda 21, salatalıkta ve kavunda 19 kilogramı bulduğunu söyledi.

Toplam tüketim rakamlarının sebzede 22 milyon tonu, meyvede 11 milyon tonu aştığına işaret eden Bayraktar, "Yıllık tüketim tahılda 15,7, patateste 4,1, ayçiçeğinde 2,06, şekerde 2,06 milyon ton. Bunların dışında ülkemizde yıllık 2,85 milyon ton et, 870 bin ton yumurta, 700 bin tonu aşkın ayran, 90 bin ton dolaylarında bal tüketiliyor. Tahminlere göre, sanayi dışı üretim dahil yaklaşık 2,35 milyon ton yoğurt, 2 milyon tona yakın süt, 1,3 milyon ton peynir, 120 bin ton tereyağı tüketimi var." değerlendirmesinde bulundu.

Ekmek tüketimi Avrupa ortalamasının 3 katı

Bayraktar, Türkiye'de tahıl, meyve ve sebze tüketim miktarların yüksek olduğunu, buna karşın içme sütü, et ve et ürünlerinde tüketimin gelişmiş ülkelere göre düşük kaldığını vurgulayarak, ekmek tüketiminin Avrupa ortalamasının üç katına yaklaşarak kişi başına 140 kilogramı bulduğuna işaret etti. Çoğu Avrupa ülkesinde bu rakamın 50 kilogram civarında olduğunu belirten Bayraktar, "36,2 kilogram olan yıllık kişi başına et tüketimimiz yetersiz. Et tüketimi İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya gibi Avrupa ülkelerinde 80-90 kilogram civarında seyrediyor." ifadelerini kullandı.

Şemsi Bayraktar, 7,7 kilogram olan su ürünleri tüketiminin de dünyada 16-17, Avrupa Birliği'nde 23 kilogramı bulduğunu bildirdi. Türkiye'nin içme sütü tüketimini artırması gerektiğini ifade eden Bayraktar, şunları kaydetti:

"İçme sütü tüketimi İtalya, Fransa gibi ülkelerde 60-70, İngiltere'de 100, Finlandiya'da 139 kilograma ulaşırken, ülkemizde 25 kilogramı ancak buluyor. Öncelikle içme sütü, et, su ürünleri tüketimimizi artırmamız gerekiyor. Üç tarafı denizlerle çevrili iki yarımadadan oluşan ve 4 denize kıyısı olan ülkemizin balık tüketimin dünya ortalamasının yarısında kalması bize yakışmıyor"

"Buğday üretiminin 21.8 milyon ton olması bekleniyor"

Kaynak: AA