En fazla üretim ve teslimat linyitte yapıldı

Buna göre, Aralık 2022'de katı yakıtların toplam satılabilir üretim miktarları, linyitte 7 milyon 259 bin 375 ton, taş kömürü kokunda 420 bin 519 ton ve taş kömüründe 97 bin 307 ton oldu. Linyitte satılabilir üretim, aralıkta bir önceki aya göre yüzde 7,9, bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 15,7 arttı. Teslimat miktarları ise linyitte 7 milyon 802 bin 930 ton, taş kömüründe 3 milyon 374 bin 384 ton ve taş kömürü kokunda 483 bin 323 ton olarak hesaplandı.