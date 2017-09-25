En yüksek geliri Ankaralılar elde etti

25 Eylül 2017

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı gelir ve yaşam koşulları araştırması bölgesel sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye'de ortalama yıllık eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert geliri 2016'da 19 bin 139 lira olarak hesaplandı.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey Bölgeleri itibarıyla söz konusu geliri en yüksek olan bölge, 26 bin 486 lirayla Ankara oldu. Ankara, 2015'te de listede ilk sırada yer alıyordu. Bu bölgeyi, 26 bin 41 lirayla İstanbul ve 23 bin 612 lirayla İzmir izledi.

Ortalama yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirinin en düşük olduğu bölgeler ise 8 bin 679 lirayla Mardin, Batman, Şırnak, Siirt; 8 bin 794 lirayla Şanlıurfa, Diyarbakır; 11 bin 88 lirayla Van, Muş, Bitlis, Hakkari olarak sıralandı.

Gelir eşitsizliği en fazla Adana-Mersin bölgesinde

Gelir dağılımı eşitsizliği ölçütlerinden olan, sıfıra yaklaştıkça "gelir dağılımında eşitliği", 1'e yaklaştıkça "gelir dağılımında bozulmayı" ifade eden "Gini katsayısı" Türkiye'de 2016 itibarıyla 0,404 iken bu değerin en düşük olduğu bölgeler 0,315 ile Zonguldak, Karabük, Bartın ve Erzurum, Erzincan, Bayburt; 0,317 ile Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova olarak belirlendi.

Gini katsayısının en yüksek olduğu bölgeler ise 0,414 ile Adana, Mersin; 0,413 ile İstanbul ve 0,412 ile Van, Muş, Bitlis, Hakkari oldu.

En yüksek gelire sahip yüzde 20'lik grubun gelirinin, en düşük gelire sahip yüzde 20'lik grubun gelirine oranı şeklinde hesaplanan P80/P20 oranı Türkiye genelinde 7,7 iken bu değerin en düşük olduğu bölgeler 4,5 ile Zonguldak, Karabük, Bartın; 4,8 ile Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova; 4,9 ile Gaziantep, Adıyaman, Kilis olarak kayıtlara geçti. Bu oranın en yüksek olduğu bölgeler ise 8,1 ile Adana, Mersin; 7,7 ile Van, Muş, Bitlis, Hakkari; 7,4 ile İstanbul olarak sıralandı.

Göreli yoksulluk en yüksek Adana-Mersin bölgesinde

Her bölge için eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirin yüzde 50'si temelinde hesaplanan yoksulluk sınırına göre, gelire dayalı göreli yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölgeler yüzde 15,9 ile Adana, Mersin; yüzde 14,7 ile Antalya, Isparta, Burdur; yüzde 14,2 ile Tekirdağ, Edirne, Kırklareli olarak gerçekleşti.

Göreli yoksulluk oranının en düşük olduğu bölgeler ise yüzde 5,1 ile Zonguldak, Karabük, Bartın; yüzde 7,7 ile Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak; yüzde 7,8 ile Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane bölgeleri oldu.

Diğer bir yoksulluk sınırı olan medyan gelirin yüzde 60'ı dikkate alınarak hesaplanan gelire dayalı göreli yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölgeler ise yüzde 22,6 ile Tekirdağ, Edirne, Kırklareli; yüzde 21,8 ile Adana, Mersin; yüzde 20,3 ile Antalya, Isparta, Burdur olarak kayıtlara geçti.

Bu oranın en düşük olduğu bölgeler ise yüzde 10,5 ile Zonguldak, Karabük, Bartın; yüzde 13,8 ile Gaziantep, Adıyaman, Kilis; yüzde 13,9 ile Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane olarak sıralandı.

Kaynak: AA