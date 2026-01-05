ENAG aralık ayı enflasyonunu açıkladı
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), aralık ayı enflasyon rakamını açıkladı. ENAG'ın verilerine göre aralık ayında enflasyon yüzde 2,11 yıllık ise yüzde 56,14 kaydedildi.
Bağımsız akademisyenlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) 2025 yılının son enflasyon verisini açıkladı.
Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aylık bazda yüzde 2,11 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 56,14 olarak gerçekleşti.
ENAG kasım ayı enflasyonunu aylık bazda yüzde 2,13, yıllık yüzde 56,82 olarak açıklamıştı.
Böylece aralıkta enflasyon aylık bazda gerilerken, yıllık bazda artış kaydetti.
