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ENAG, enflasyon rakamlarını açıkladı

ENAGrup Ocak-Ekim dönemi enflasyon oranının yüzde 105,48 olarak açıkladı. ENAG'a göre; Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Ekim ayında yüzde 5,09 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı yüzde 126,18 olarak gerçekleşti.

Haber Merkezi
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Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) her ay, kendi hesapladığı enflasyon oranını açıklıyor.

Akademisyenler ve ekonomistlerden oluşan ENAG’ın verilerine göre, tüketici fiyat endeksi (E-TÜFE) ekim ayında yüzde 5,09 arttı.

Yıllık enflasyonu yüzde 126,18 olarak gerçekleşti.

2023 yılı, Ocak-Ekim dönemi enflasyon oranı ise yüzde 105,48 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dün Enflasyon Raporu'nu açıklamıştı. Merkez Bankası Gaye Erkan, yıl sonu enflasyon tahminini 7 puan artışla yüzde 65'e çıkarmıştı.