ENAG kasım enflasyonu: Aylık yüzde 5,58; 12 aylık yüzde 129,27 artış
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), kasım ayı enflasyonunu açıkladı.
Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Kasım ayında yüzde 5,58 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı yüzde 129,27 olarak gerçekleşti.
Aylık bazda sağlık alanında hiç artış görülmezken, eğlence ve kültürdeki artış yüzde 12,33'ü buldu.
Ev eşyasındaki artış yüzde 10,09 oldu. Gıda ve alkolsüz içecekteki yükselişte yüzde 10,19'a ulaştı.