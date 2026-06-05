ENAG mayıs ayı enflasyonunu açıkladı! Enflasyon ne kadar oldu? Mayıs ayı enflasyonu

ENAG mayıs ayı enflasyonunu açıkladı!
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), 2026'nın mayıs ayına ilişkin enflasyon rakamını açıkladı. ENAG'ın verilerine göre mayıs ayında enflasyon yüzde 2,16 yıllık ise yüzde 53,13 kaydedildi.
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Bağımsız akademisyenlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.
Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), Mayıs 2026 döneminde yüzde 2,16 oranında artış gösterdi.
Yıllık enflasyon ise yüzde 53,13 olarak gerçekleşti.
ENAG nisan ayı enflasyonunu aylık bazda yüzde 5,07, yıllık yüzde 55,38 olarak açıklamıştı.
Kaynak: HABER MERKEZİ