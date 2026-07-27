Endonezya Merkez Bankası Başkanı istifa etti

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Endonezya Merkez Bankası Başkanı Perry Warjiyo, 2028’de sona erecek ikinci görev dönemini tamamlamadan görevinden ayrıldı. Devlet Sekreterliği Bakanı Prasetyo Hadi, Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto’nun istifayı kabul ettiğini açıkladı.

Warjiyo istifa mektubunu 25 Temmuz’da sundu. Endonezya Merkez Bankası Yönetim Kurulu, 26 Temmuz’daki toplantısında Kıdemli Başkan Yardımcısı Destry Damayanti’yi Başkan Vekili olarak görevlendirdi. Karar 27 Temmuz’da kamuoyuna duyuruldu.

Rupi 18 bin sınırına geldi

İstifanın açıklanmasının ardından Endonezya rupisi dolar karşısında yüzde 0,32’ye kadar değer kaybetti. Dolar kuru 17.992 rupi seviyesine yükselirken Jakarta Bileşik Endeksi kazanç ve kayıplar arasında dalgalandı.

Endonezya rupisi 8 Haziran’da dolar karşısında 18.190 ile tarihi düşük seviyesini görmüştü. Para birimi daha sonra sınırlı ölçüde toparlansa da 18 bin sınırına yakın kalmayı sürdürdü.

Endonezya Merkez Bankası, 22 Temmuz’daki son toplantısında politika faizini yüzde 5,75’te sabit bırakmıştı. Piyasadaki 33 ekonomistin 20’si 25 baz puanlık artış beklerken banka, faiz yerine ülkeye yabancı sermaye girişini destekleyecek teşvikleri devreye aldı.

Banka, rupiyi desteklemek amacıyla mayıs ayından bu yana politika faizini toplam 100 baz puan artırdı. Döviz riskinden korunma işlemlerinin maliyetini azaltan yeni uygulamalar da sermaye çıkışını sınırlama planının parçası oldu.

Görev süresi 2028’de bitecekti

Perry Warjiyo, Endonezya Merkez Bankası Başkanlığı görevine ilk kez 2018’de getirildi. Beş yıllık ilk döneminin ardından 2023’te yeniden atanan Warjiyo’nun ikinci görev süresi 2028’de sona erecekti.

Warjiyo istifa kararında kişisel nedenleri gerekçe gösterdi. Hükümet, kararın arkasındaki nedenlere ilişkin ayrıntı açıklamadı. İstifanın görev süresinin ortasında gelmesi, para politikasının devamlılığına ilişkin soru işaretlerini artırdı.

Kalıcı başkanın belirlenmesi için Cumhurbaşkanı Prabowo’nun parlamentoya bir aday sunması gerekiyor. Aday, parlamentodaki yeterlilik ve uygunluk sürecinin ardından onaya çıkacak. Hükümet henüz bir isim önermedi.

Bağımsızlık tartışması büyüyor

Başkan değişimi, Endonezya Merkez Bankası’nın hükümetin yüksek büyüme hedeflerini destekleme baskısıyla karşı karşıya bulunduğu bir döneme denk geldi. Parlamentonun haziran ayında kabul ettiği düzenleme, bankanın büyümeyi destekleme görevini genişletti.

Yeni mevzuat, milletvekillerinin merkez bankası ve bağımsız finansal düzenleyiciler için bağlayıcı tavsiyelerde bulunabilmesinin önünü açtı. Piyasalar, kalıcı başkan seçiminde siyasi etkiden uzak ve teknik deneyime sahip bir ismin tercih edilip edilmeyeceğini izleyecek.

Moody’s ve Fitch, Endonezya’nın kredi notu görünümünü yıl içinde negatife indirirken merkez bankasının değişen görev yapısına ilişkin kaygıları gerekçeler arasında gösterdi. S&P ise temmuz ayında ülkenin not görünümünü durağanda tuttu. Üç kurum da Endonezya’yı yatırım yapılabilir seviyenin sondan ikinci basamağında değerlendiriyor.

Yeni başkan seçimi izlenecek

Başkan Vekili Destry Damayanti, görev değişiminin bankanın operasyonlarında kesintiye yol açmayacağını bildirdi. Banka; rupinin, ödeme sistemlerinin ve finansal sistemin istikrarını koruma görevini sürdüreceğini açıkladı.

Damayanti’nin kalıcı başkan olarak atanıp atanmayacağı henüz belli değil. Yeni başkanın para politikasındaki mevcut sıkı duruşu koruması, yatırımcı güveni ve rupinin seyri açısından belirleyici olacak.

Piyasaların kısa vadeli gündeminde kalıcı başkan adayının açıklanması, rupinin 18 bin sınırındaki hareketi ve Endonezya Merkez Bankası’nın bir sonraki faiz toplantısı yer alacak. Başkanlık sürecinin uzaması halinde yerel varlıklardaki dalgalanmanın sürmesi bekleniyor.