Endonezya Türkiye'den insansız hava aracı satın aldı

Söz konusu alım, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo'nun Temmuz'da savunma bakanlığı da dahil olmak üzere güvenlik kurumlarının aşırı harcamalarına dikkat çekmesi ve kabinesini "sağlıklı" bir bütçe konusunda uyarmasının ardından geldi.

Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto Ocak ayında 12 adet Mirage 2000-5 savaş uçağı satın almak üzere 800 milyon dolar değerinde bir anlaşma imzalamış ancak bu uçaklar çok eski oldukları gerekçesiyle eleştirilmişti. Endonezya Şubat ayında da 42 adet Rafale savaş uçağını 8.1 milyar dolara satın almıştı.

TUSAŞ ile yapılan anlaşmada imzalar Şubat ayında atılmıştı. İHA'ların bu tarihten itibaren 32 ay içinde teslim edilmesi bekleniyor. Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada anlaşmanın eğitim ve uçuş simülatörlerini de kapsadığı belirtildi.