Endüstri 4.0 için 'model fabrika' geliyor

29 Ekim 2017

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) teknik iş birliği ve Ankara Sanayi Odasının (ASO) uygulama ortağı olarak katılımıyla inşa edilecek fabrika için bina hariç yaklaşık 5 milyon dolarlık yatırım yapılacak.

Türkiye'de firmaların yüzde 98,3'ünün KOBİ olduğunu ve yaygın bir verimsizlik sorunu yaşandığını söyleyen ASO Başkanı Nurettin Özdebir, dünyada verimsizlik sorununun çözümüne yönelik olarak kurulan 35 model fabrika bulunduğunu ve buralarda firmalara iş yapma şekline verimlilik açısından bakış ve Endüstri 4.0 eğitimleri verildiğini belirterek, "Türkiye'de de bu eğitim tesislerinden ilki Ankara'da, ASO, UNDP ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ortaklaşa kurduğu bir yapı içinde faaliyet gösterecek. Burada yalın üretim ve Endüstri 4.0 eğitimleri verilecek" dedi.

Nükleer teknoloji eğitimleri de verilecek

8 bin 500 metrekarelik alana inşa edilecek model fabrika için yaklaşık 5 milyon dolarlık yatırım yapılacağını dile getiren Özdebir, "Bu fabrikayla eğitim verilecek dershaneler kuruyoruz. Bu kurumun yapacağı fonksiyonlardan birisi eğitim. Fabrika aynı zamanda Türk sanayisinin nükleer teknolojiye hazırlanmasıyla ilgili de eğitimler verecek. Bununla da ilgili Rusya'daki Rosatom'un eğitim tesisleriyle bir anlaşma yaptık. Aynı zamanda Fransız hükümetinin nükleer eğitim düzenleyen kurumuyla bir anlaşma yaptık. Japonya ile de ön protokol imzaladık. Arkadaşlar incelemelerde bulunuyorlar ve ikinci nükleeer santralin yapımı aşamasında Japonlarla birlikte eğitim vereceğiz" şeklinde değerlendirmede bulundu.

Özdebir, fabrikanın makine imalatı yanında, gıda, ilaç, nükleer teknoloji alanlarında malzeme üretecek imalat sanayi firmaları ile inşaat şirkelerine de hizmet vereceğini anlattı.

Kurulacak fabrikayla, işletmelerin verimlilik ve rekabet gücünü artırarak, uygulamalı öğrenme tekniklerinden faydalanmaları, teori ve pratiği birleştirmek suretiyle çalışanların kalıcı yetkinlik kazanmaları amaçlanıyor.

Kamu ve özel sektörün ortak finansmanıyla hayata geçirilecek projeyle, başta KOBİ'ler olmak üzere imalat sanayi işletmelerinin verimliliklerine ve dijital dönüşümüne katkıda bulunulması, işletmelerin verimlilik konusunda aksayan yönlerinin iyileştirilmesi sağlanacak.

Kaynak: AA