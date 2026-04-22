Enerji krizi konutu dönüştürüyor: Yenilenebilir çözümler zorunluluk haline geldi

ABD/İsrail-İran savaşı kaynaklı jeopolitik risklerin petrol ve doğal gaz fiyatlarını yukarı çekmesi, enerji politikalarında köklü değişimlerin önünü açıyor. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından yayımlanan 2026 Küresel Enerji Politikaları Görünümü ve sektör raporlarından derlenen verilere göre, Orta Doğu’daki gerilimlerin neden olduğu arz kesintileri, yenilenebilir enerjiye yönelik destek modellerinde dönüşümü hızlandırıyor.

Raporda, birçok ülkede sabit fiyatlı teşviklerden piyasa bazlı sistemlere geçiş yaşandığına dikkat çekilirken, 2025-2030 döneminde devreye alınacak yeni enerji kapasitesinin yaklaşık yüzde 60’ının bu mekanizmalarla sağlanmasının beklendiği ifade ediliyor.

IEA, mevcut süreci 1970’lerdeki petrol krizlerine benzer bir kırılma noktası olarak değerlendirirken, halihazırda 150 ülkenin yenilenebilir ve nükleer enerji yatırımlarını desteklediği, 130 ülkenin ise enerji verimliliği ve elektrifikasyon politikaları uyguladığına işaret ediyor. Kurum ayrıca, teknolojik gelişmeler ve mevcut politikaların fosil yakıt bağımlılığının daha hızlı azaltılmasına imkan tanıdığını vurguluyor.

Gayrimenkulde sürdürülebilir enerji yatırımları hız kazanıyor

Enerji fiyatlarındaki artış, gayrimenkul sektöründe yenilenebilir çözümlere olan ilgiyi artırıyor. Gayrimenkul Yatırım ve Teknolojileri Derneği Başkanı Burak Ustaoğlu, enerji piyasalarındaki dalgalanmaların yatırımcıları daha öngörülebilir ve sürdürülebilir alternatiflere yönlendirdiğini belirtti.

Ustaoğlu, güneş enerjisi ve depolama sistemlerinin artık yalnızca çevresel bir tercih olmadığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Petrol fiyatlarındaki artış, enerji verimliliği odaklı teknolojilere yönelik talebi artırıyor. Bu kapsamda akıllı ev sistemleri öne çıkıyor. Enerji tüketimini optimize eden, maliyetleri düşüren ve kullanıcıya daha fazla kontrol imkanı sunan çözümler, yükselen enerji fiyatlarıyla birlikte daha hızlı benimseniyor. Jeopolitik risklerin sürmesi halinde küresel ölçekte farkındalığın daha fazla artması ve yatırım tercihlerinin yenilenebilir enerji sistemleriyle entegre, yapay zeka destekli akıllı konutlara yönelmesi bekleniyor."

Yeni yatırım trendi: Enerji dostu konutlar

Yeni nesil yatırımcıların tercihlerinde yenilenebilir enerji altyapısına sahip konutların öne çıktığını belirten Ustaoğlu, elektrikli araç şarj imkanlarının da bu talebi desteklediğini ifade etti.

Yapay zekanın akıllı konut sistemlerindeki rolünün giderek büyüdüğünü dile getiren Ustaoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Yapay zeka destekli teknolojilerle konutlarda enerji tüketimine göre sistemler optimize edilebiliyor. Gelecekte, gayrimenkul sektöründe yapay zeka ve yenilenebilir enerji çözümlerine uyum sağlayamayan aktörler bunun bedelini rekabet gücünü kaybederek ödeyecek."

Finansman engeli talebi sınırlıyor

Yenilenebilir enerji sistemlerine sahip konutlara olan talebin finansman olanaklarıyla daha da artabileceğini belirten Ustaoğlu, düşük faizli kredi gibi desteklerin önemine dikkat çekti.

"Yenilenebilir enerji teknolojilerini kullanan konutların, uygun politika destekleriyle daha erişilebilir hale gelmesi durumunda bu sistemler kısa sürede kendini amorti edebiliyor. Özellikle düşük faizli kredi gibi finansman imkanları talebi destekleyebilir. Buna karşın, yüksek başlangıç kurulum maliyetleri ve sınırlı finansman seçenekleri talebi baskılıyor. Tüketiciler elektrik faturalarını aylık olarak ödeyebiliyor ancak güneş paneli gibi yatırımlar için gereken toplu bütçeye ulaşmakta zorlanıyor. Ancak mevcut kriz ortamı, yenilenebilir enerji teknolojilerine yönelik talebi artırarak yatırım teşvik süreçlerini de hızlandırabilir."