Enerji maliyetleri GES Projesi ile düşürülecek

Müjde DEMİR

Tarsus Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Seçer, saklama, depolama konusunda hizmet sunmak üzere yapılan depoların artan elektrik maliyetleri karşısında daha iyi fiyat koşullarında kullanılması amacıyla 2022'de yatırıma aldıkları GES projesinin, bu yıl faaliyete gireceğini söyledi.

Başkan Seçer, “GES projesi sayesinde enerji maliyetleri düşecek, elektrik tüketimini en aza indirerek enerji tasarrufu elde edeceğiz” dedi. 8 dönüm arazi üzerinde faaliyete aldıkları 40 bin tonluk lisanslı depo ve 2 bin 500 tonluk soğuk hava depo yatırımı ile depolama altyapılarının güçlendirildiğini belirten Başkan Seçer, bölge ekonomisine, ticaretine, tarım ürünlerinin değerlendirilmesine katkı sağlayacak bu önemli yatırımların enerji ihtiyaçlarını, kendi elektriğini üretecek proje çalışmalarının sonuna gelindiğini kaydetti. Projenin çevre bilincini oluşturması ve enerji ekonomisinin düşük maliyetleri ile geri kazanımlarını ortaya koyması planlıyor.

Seçer, GES projeleri ile Tarsus Ticaret Borsası’nın hem depo yatırımlarının hem de hizmet binaları için 2 ayrı projeyi tamamlamaları halinde 500 bin kilowattlık üretimle, ilk yıl ortalama 750 Ton Co2 (Karbondioksit) salınımın da önüne geçileceğini ifade etti.

Onay süreci tamamlanan ve bu ayın sonunda faaliyete geçirilmesi planlanan 1. Etap TTB LİDAŞ GES projesinin deneme üretimlerinin başarılı bir şekilde yapıldığını aktaran Başkan Seçer, “2. Etap hizmet binası TTB GES projesi için de onay yazılarının gelmesi halinde 1 ay içinde tamamlanmasını bekliyoruz” dedi.

Bu projeler kapsamında elektrikli araç şarj istasyonunun da dahil edilmesinin planlamalar içine alınacağını söyledi. Başkan Seçer, ilçe bazlı bu büyüklükte GES projesi yapan ilk borsa olduklarını ifade ederek, sistemi, bölgedeki sanayi kuruluşları ile devlet kurumlarının da değerlendirmesi ve uygulamaya alması gerektiğini kaydetti.