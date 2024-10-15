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Enflasyon düzeltmesinde muafiyet kapsamı genişliyor

Türkiye Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) Vergi Platformu Başkanı Serkan Kumdakcı, geniş kitleleri yakından ilgilendiren enflasyon düzenlemesini değerlendirdi. Kumdakcı, enflasyon düzenlemesinde muafiyet kapsamının genişlediğini söyledi.

Dünya Gazetesi
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Türkiye Sanayici ve İş Adam­ları Vakfı (TÜSİAV) Vergi Platformu Başkanı ve CSK Denetim Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Kumdakcı, tasfiye ve iflas durumunda olan şirketler ve yatı­rımlar içerisinde olan şirketler enf­lasyon düzeltmesi kapsamı dışı­na alındığını belirtti.

Kamu iktisadi teşek­külleri gibi kamu ser­mayeli şirketlerin de enflasyon muhasebe­si yapmayacaklarını söyleyen Kumdakçı, “Buna göre tasfiye açı­sından genel kurul ka­rarının tescil edildiği tarih, iflasta ise iflasın açıldığı hesap döne­minden itibaren enflasyon düzelt­mesi yapılmayacak” dedi.

Kumdakçı, düzenleme ile ilgili şunları anlattı;

“Yatırımların teşvik edilmesi ve öngörülebilirliğin artırılma­sı amacıyla Vergi Usul Kanunun mükerrer 298’inci maddesi değiş­tirilerek; enflasyon düzeltmesi­nin yatırımlar üzerinde oluştur­duğu vergisel etki yatırım dönemi boyunca ertelenerek, yapılan dü­zeltme işletme döneminden son­ra kâr / zarar hesapları ile ilişki­lendirilerek yapılmakta olan yatı­rımlar desteklenecek. Enflasyon düzeltmesinin uygulandığı dö­nemlerde, parasal olmayan bi­lanço kıymetlerinden biri olan ya­pılmakta olan yatırımlar hesabını enflasyon düzeltme­sine tabi tutulup, dü­zeltme sonrası olu­şan ve enflasyon dü­zeltmesi karı olarak dikkate alınması ge­reken düzeltme fark­larının (gelir) dönem kazancıyla ilişkilen­dirmeyip, düzeltme kaynaklı gelir tutar­larının özkaynaklar altında özel bir fon hesabında iz­lenmesine imkân verilecek.

Dö­nem kazancına dahil edilmeyen ve özkaynaklar altında özel fon hesabına alınan düzeltme kay­naklı tutarlar, yatırımın tamam­lanarak ilgili iktisadi kıymetin ak­tifleştirildiği dönem ile bu döne­mi takip eden dört hesap dönemi içerisinde eşit taksitler halinde dönem kazancının tespitinde dik­kate alınacak.”

Özel fon hesapları

Özel fon hesabında izlenen tu­tarlarına değinen Kumdakçı; “Önem kazancının tespitinde dikkate alınıncaya kadar her yıl bir önceki yıla ilişkin Vergi Usul Kanunu uyarınca belirle­nen yeniden değerleme ora­nında artırılacak. Özel fon he­sabına alınarak ilgili hesaplar­da izlenen bu tutarlar ayrıca enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacak. Yatırım döne­minde veya iktisadi kıymetin aktifleştirilmesinden sonra faaliyeti terk veya özel fon he­sabında izlenen tutarların kıs­men veya tamamen başka bir hesaba nakli ya da işletmeden çekilmesi durumunda, daha önce dönem kazancında dik­kate düzeltme kaynaklı tutar­lar; faaliyetin terki veya özel fon hesabının kısmen veya tamamen bu düzenleme hü­kümlerine aykırı şekilde kulla­nıldığı dönemin kurum kazan­cına dahil edilecek.”

 