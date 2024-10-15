Enflasyon düzeltmesinde muafiyet kapsamı genişliyor

Türkiye Sanayici ve İş Adam­ları Vakfı (TÜSİAV) Vergi Platformu Başkanı ve CSK Denetim Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Kumdakcı, tasfiye ve iflas durumunda olan şirketler ve yatı­rımlar içerisinde olan şirketler enf­lasyon düzeltmesi kapsamı dışı­na alındığını belirtti.

Kamu iktisadi teşek­külleri gibi kamu ser­mayeli şirketlerin de enflasyon muhasebe­si yapmayacaklarını söyleyen Kumdakçı, “Buna göre tasfiye açı­sından genel kurul ka­rarının tescil edildiği tarih, iflasta ise iflasın açıldığı hesap döne­minden itibaren enflasyon düzelt­mesi yapılmayacak” dedi.

Kumdakçı, düzenleme ile ilgili şunları anlattı;

“Yatırımların teşvik edilmesi ve öngörülebilirliğin artırılma­sı amacıyla Vergi Usul Kanunun mükerrer 298’inci maddesi değiş­tirilerek; enflasyon düzeltmesi­nin yatırımlar üzerinde oluştur­duğu vergisel etki yatırım dönemi boyunca ertelenerek, yapılan dü­zeltme işletme döneminden son­ra kâr / zarar hesapları ile ilişki­lendirilerek yapılmakta olan yatı­rımlar desteklenecek. Enflasyon düzeltmesinin uygulandığı dö­nemlerde, parasal olmayan bi­lanço kıymetlerinden biri olan ya­pılmakta olan yatırımlar hesabını enflasyon düzeltme­sine tabi tutulup, dü­zeltme sonrası olu­şan ve enflasyon dü­zeltmesi karı olarak dikkate alınması ge­reken düzeltme fark­larının (gelir) dönem kazancıyla ilişkilen­dirmeyip, düzeltme kaynaklı gelir tutar­larının özkaynaklar altında özel bir fon hesabında iz­lenmesine imkân verilecek.

Dö­nem kazancına dahil edilmeyen ve özkaynaklar altında özel fon hesabına alınan düzeltme kay­naklı tutarlar, yatırımın tamam­lanarak ilgili iktisadi kıymetin ak­tifleştirildiği dönem ile bu döne­mi takip eden dört hesap dönemi içerisinde eşit taksitler halinde dönem kazancının tespitinde dik­kate alınacak.”

Özel fon hesapları

Özel fon hesabında izlenen tu­tarlarına değinen Kumdakçı; “Önem kazancının tespitinde dikkate alınıncaya kadar her yıl bir önceki yıla ilişkin Vergi Usul Kanunu uyarınca belirle­nen yeniden değerleme ora­nında artırılacak. Özel fon he­sabına alınarak ilgili hesaplar­da izlenen bu tutarlar ayrıca enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacak. Yatırım döne­minde veya iktisadi kıymetin aktifleştirilmesinden sonra faaliyeti terk veya özel fon he­sabında izlenen tutarların kıs­men veya tamamen başka bir hesaba nakli ya da işletmeden çekilmesi durumunda, daha önce dönem kazancında dik­kate düzeltme kaynaklı tutar­lar; faaliyetin terki veya özel fon hesabının kısmen veya tamamen bu düzenleme hü­kümlerine aykırı şekilde kulla­nıldığı dönemin kurum kazan­cına dahil edilecek.”