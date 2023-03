Enflasyon Fed’in elini rahatlattı

Takip Et

Birol BOZKURT

Küresel piyasalarda işin rengi hafta sonunda Silicon Valley Bank’ın batması ile değişti. Dün açıklanan ABD enflasyon verisi artık Fed’in faiz kararlarında tek belirleyici olmaktan çıktı. Gelişmeler uluslararası yatırım bankalarına Fed faiz tahminlerini yeniden revize ettirirken dün de Nomura işi bir adım ileri taşıdı ve faiz indirimi beklediğini açıkladı.

Fakat piyasada ağırlıklı görüş, mart ayında Fed’in faiz artırımını pas geçeceği, ilk panik geçtikten sonra da 25 baz puanlık 2 faiz artırımı ile döngüyü biraz sakinleştireceği yönünde. Tabi bu beklentinin en önemli dayanak noktası artık izlenecek tek değişkenin enflasyon olmaması.

Nitekim, Dinamik Yatırım Baş Ekonomist Enver Erkan da “Mart toplantısında Fed’in 25 baz puan mı yoksa 50 baz puan mı faiz artıracağı tartışması, sıfır mı? 25 baz puan mı? noktasına evrilmiş durumda” dedi ve ekledi: “Fed’in faiz patikasının tek belirleyicisi enflasyon olmaktan çıktı, aynı zamanda bankacılık sektörünün sermayelendirilmesi, varlık değerlemeleri ve portföy nitelikleri de önem kazandı.”

ABD enflasyonu beklentilere paralel

Geçen hafta şahin tonda açıklamalar yapan Fed Başkanı Powell’ın faiz hesabı da bir haftada tepe taklak oldu. Piyasaların merakla beklediği şubat ayı enflasyonu beklentilere paralel geldi.

"Enflasyon beklentilerin üzerinde kalacak ve Fed faiz artıracak' korkusu son buldu. ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre şubat ayında yıllık enflasyon yüzde 6,4'ten yüzde 6'ya geriledi. Aylık bazda ise enflasyon yüzde 0,4 oldu.

Çekirdek enflasyon aylık yüzde 0,4'ten yüzde 0,5'e yükselirken yıllık bazda yüzde 5,6'dan yüzde 5,5'e geriledi. Geçen hafta Fed’in 50 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken ABD enflasyonu açıklandıktan sonra, FedWatch piyasa fiyatlamasına göre, Fed'in 22 Mart'ta 25 baz puanlık faiz artırımına %71.6 ihtimal, faizi sabit tutmasına %28.4 ihtimal veriliyor.

Nomura, Fed'den faiz indirimi bekliyor

Silicon Valley Bank'in batması sonrasında Fed'in finansal istikrar risklerini değerlendirmeye ihtiyaç duyacağını öngören Nomura analistleri, Fed'den faiz indirimi bekliyorlar.

Nomura analistleri, Fed'in gelecek hafta yapacağı toplantıda faizi 25 baz puan indireceğini ve parasal sıkılaştırmada frene basacağını öngörüyorlar. Analistler SVB batmadan önce Fed'den 50 baz puan artırım bekliyorlardı. Goldman Sachs'dan Fed'in Mart toplantısında faizi değiştirmeyeceğini öngörmüştü.

Dinamik Yatırım Baş Ekonomist Enver Erkan, “Fed’in faiz patikasının tek belirleyicisi enflasyon olmaktan çıktı, aynı zamanda bankacılık sektörünün sermayelendirilmesi, varlık değerlemeleri ve portföy nitelikleri de önem kazandı. Enflasyon beklendiği gibi düşse de, geçen haftaki yorumlardan da gördüğümüz üzere yapısal dezenflasyon konusunda hala güvenilmez noktalar var.

Likidite sorununa karşı Fed, faiz artışları karşısında kaybedecek portföyü yeniden değerleme ile fiyatlayacak. Elbette kriz, Fed'in beklentilerini de revize edebilir. Fed’in faiz konusunda 25 baz puan ile geçiştirme yapması, ancak faiz patikasını biraz kısaltması daha olası bir sonuç gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.

Fed faizi 25 baz puan artırabilir

ABD’de hem manşet enflasyon hem de çekirdek enflasyon beklentilerle paralel ilerlediğini söyleyen Ata Yatırım Stratejisti Batuhan Özşahin, “Enflasyonun düşüş hızı son iki ayda biraz yavaşlamış durumda. Tabii ki şimdi gözler Fed’in toplantısına çevrildi.

Bu toplantı sonucundaki faiz artırım beklentileri, özellikle banka iflaslarından sonra çok ciddi şekilde değişmiş durumda. Baktığımızda bir hafta önce 50 baz puan artırması beklenirken, fiyatlamalar 22 Mart’taki toplantıda herhangi bir faiz artırımı olmayacağını gösteriyor. Bizim görüşümüz bu enflasyon datasının Fed’in kararını çok değiştirmeyeceği yönünde.

Ancak tabii ki bu piyasa beklentilerinin kendilerini biraz sıkıştırabileceğini düşünüyorum. Piyasa fiyatlaması bu olsa bile, enflasyonla mücadelesinde kararlı olduğunu göstermek için 25 baz puan daha artıracaktır. Tabii bu piyasada biraz daha dalgalanmaya yol açacak bir gelişme olacak” diye konuştu.

Tahvilde 36 yılın en sert hareketi

ABD’nin 2 yıllık tahvil getirilerinde 36 yılın en sert düşüşü kaydedildi. Ekonomist Mahfi Eğilmez, “Türkiye açısından bankaların çok düşük faizlerle Hazine kâğıtları almaya zorlanmış olmaları ciddi bir sorun olarak karşımızda duruyor. İleride faizler yükselmeye başladığında bu kâğıtların değeri hızla düşerse bu kâğıtları ellerinde tutan bankalar SVB gibi sıkıntılarla karşılaşabilir.

ABD’de Hazine kâğıdı faizlerinin enflasyona göre düşüklüğünün yol açtığı negatif reel faiz 4 – 5 puan olmasına karşılık bizde bunun 40 – 50 puan olması son derecede ciddi bir sorun oluşturuyor. Piyasa sisteminde faizi yanlış belirlerseniz her şey yanlış gider. Bu durum başlarda anlaşılamaz, hatta her şey iyiye gidiyormuş gibi görünür ama bir süre sonra her şey tersine gitmeye başlar.“

“Trilyon dolarlık banka batabilir"

‘Kriz kâhini’ olarak adlandırılan ekonomist Nouriel Roubini, Newsweek dergisine yaptığı açıklamada, SVB’nin iflasıyla birlikte küresel ölçekte kriz riskinin arttığına dikkat çekti. Avrupa’da ‘trilyon dolarlık bir finans kurumundan’ bahseden Roubini, tıpkı SVB gibi bu bankanın da yakında iflas bayrağı çekebileceğini, bu durumda SVB ile başlayan krizin bir anda küresel ölçeğe yayılacağı öngörüsünde bulundu.