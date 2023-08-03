Enflasyon rakamları bugün açıklanacak

Tüketici Fiyat Endeksi haziranda aylık bazda yüzde 3.92 artış göstermişti. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 38,21 olarak kaydedilmişti.

Bugün, yılın 7. enflasyon verilerini oluşturacak olan temmuz ayı enflasyon rakamları açıklanacak.

Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta yüzde 6,65, şubatta 3,15, martta 2,29, nisanda 2,39, mayısta yüzde 0,04, haziranda 3,91 olarak gerçekleşti.

Ekonomistlerin genel beklentisi ne?

Peki beklentiler ne? Mevcutta yıllık enflasyon yüzde 38,21 seviyesinde. Ekonomistlerin genel beklentisi ise enflasyonun yükseleceği yönünde. Temmuz ayında bu oranın yüzde 47,3'e çıkması bekleniyor. Aylık bazda artışın ise 3,92'den 9,07'ye yükseleceği tahmin ediliyor.

Ekonomi-enflasyon seyrine MB ne diyor?

Merkez Bankası ise yılsonu enflasyon tahminini yüzde 22,3'ten yüzde 58'e çıkardı. Enflasyonun seyri nasıl olacak sorusuna da Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan enflasyon raporu toplantısında yanıt vermiş, "Enflasyon kısa vadede geçici bir yükseliş gösterecektir. Enflasyonun ana eğiliminde 2024 yılının ikinci çeyreğinde hissetmeye başlayacağız. 2025 yılı sonrasını ise istikrar döneminin başlangıcı olarak görüyoruz" demişti.