Enflasyon rakamları için gözler TÜİK'te

Enflasyon rakamaları her ayın başında bir önceki aya ait ÜFE, TÜFE, TEFE gibi oranlar TÜİK tarafından açıklanıyor. Açıklanan enflasyon verileri memur ve emeklinin zam oranının belirlenmesinde önemli rol oynuyor.

2024 Ocak ayına ait enflasyon rakamları saat 10:00'da açıklanacak.

Ocak ayı enflasyon beklentisi ne yönde?

Ocak ayı enflasyon beklentisi en düşük 5,50 en yüksek 8,90 aralığında yer alırken beklenti ortalaması ise 6,84 oldu.